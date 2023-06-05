Диана Дэвис и Глеб Смолкин закружатся в грузинском танце

Известные российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин пополнили список отечественных спортсменов, которые на фоне международных санкций решили сменить спортивное гражданство. Танцоры Дэвис и Смолкин, участвовавшие в прошлом году в Олимпиаде в Пекине и считавшиеся чрезвычайно перспективным дуэтом, после целого сезона без соревнований переходят в сборную Грузии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смена спортивного гражданства обеспечит Диане Дэвис и Глебу Смолкину возможность состязаться в топовых международных турнирах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Смена спортивного гражданства обеспечит Диане Дэвис и Глебу Смолкину возможность состязаться в топовых международных турнирах

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Бюро исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрило переход в сборную Грузии танцевального дуэта Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В ФФККР “Ъ” уточнили, что основанием для такого решения стал официальный запрос по поводу Дэвис и Смолкина от грузинской федерации фигурного катания, он поступил в конце мая. Главный тренер сборной России Елена Чайковская, комментируя «РИА Новости» ситуацию с фигуристами, сказала, «что они полтора года не выступали и не тренировались у нас и не будут тренироваться, поэтому денег на них мы не затратили никаких, так что мы их отпускаем».

Вскоре после этого глава Минюста Грузии Рати Брегадзе сообщил на брифинге после заседания правительства страны, что его ведомство готово запустить процедуру предоставления гражданства страны Дэвис и Смолкину. Это произойдет после соответствующего обращения фигуристов.

Речь идет о довольно заметном событии. ФФККР нередко разрешает российским фигуристам менять спортивное гражданство.

Но до сих пор эти разрешения получали лишь спортсмены, имевшие мизерные шансы пробиться в сборную или вообще не претендовавшие на попадание в нее, а значит, и на крупные турниры.

В других странах они получали гораздо более высокий статус. Например, благодаря такой смене победительницей чемпионата Европы 2023 года в женском одиночном катании стала приглашенная именно Грузией Анастасия Губанова.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин — история несколько иного рода, хотя, как пояснили в ФФККР, по формальному признаку — из-за пропуска сезона — они из состава сборной выпали. Эти фигуристы молоды по меркам танцев (партнерше — 20 лет, партнеру — 23 года) и еще недавно считались чрезвычайно перспективным дуэтом. В прошлом году Дэвис, дочь знаменитого тренера Этери Тутберидзе, которая на стыке прошлого и нынешнего десятилетий совершила революцию в женском катании, подготовив четырех победительниц олимпийских турниров, личных и командных,— Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву — и еще целую группу фигуристок со сложнейшим техническим контентом, и Смолкин пробились в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине и заняли на ней 14-е место. Предполагалось, что вскоре они могут выйти на лидерские позиции.

Впрочем, в данном случае мотивация спортсменов вполне понятна. Диана Дэвис и Глеб Смолкин пополнили уже довольно длинный список отечественных спортсменов, которые сменили спортивное гражданство или инициировали его смену в условиях международной изоляции: в ней российский спорт оказался сразу после начала специальной военной операции на Украине и наложенных на отрасль санкций.

Режим ослабили мартовские рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске россиян, но в них содержатся очень жесткие оговорки, допуск осложняющие, и к тому же этим рекомендациям следуют не все федерации. В списке фигурируют, например, известная шахматистка Александра Костенюк, серебряный призер предыдущей Олимпиады, состоявшейся в 2021 году в Токио, в академической гребле Анна Пракатень, титулованная шорт-трекистка Софья Просвирнова, лидер легкоатлетической сборной в стайерском беге Сардана Трофимова, перспективная пловчиха Анастасия Кирпичникова, борец-вольник Даурен Куруглиев, который уже выиграл чемпионат Европы в Загребе под греческим флагом. Международный союз конькобежцев (ISU) будет обсуждать вопрос о возвращении российских спортсменов либо в июне, либо осенью, и неизвестно, какой позиции он придерживается. Источник “Ъ” в ФФКР не исключает, что в будущем сезоне выступающим под ее эгидой фигуристам снова придется ограничиться внутренними соревнованиями.

Между тем смена гражданства обеспечивает возможность состязаться в топовых турнирах. Интересно, что про ее вероятность применительно к Диане Дэвис и Глебу Смолкину активно рассуждали еще в 2022 году.

Правда, доминировала версия, согласно которой они попробуют пробиться в сборную США — страны, где Дэвис и Смолкин в последние годы живут и тренируются. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил “Ъ”, что «выбор в пользу Грузии более практичный». Дело в том, что в танцевальной команде США очень жесткая конкуренция. Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли чемпионат мира 2023 года, еще два дуэта — Каролин Грин с Майком Парсонсом и Кристина Каррейра с Энтони Пономаренко — были на нем в десятке сильнейших. В грузинской же команде конкурентами Дэвис и Смолкина будут, видимо, только Мария Казакова и Георгий Ревия, 13-е на мировом первенстве.

Алексей Доспехов