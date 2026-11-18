Путин выступил на саммите АТЭС
Путин: Азиатско-Тихоокеанский регион стал новым центром мировой экономики
Президент России Владимир Путин выступил на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он рассказал об основных показателях российской экономики и призвал к укреплению логистического каркаса АТЭС.
Как сказал Владимир Путин, Россия достойно прошла через испытание санкциями — они все еще сдерживают экономику, но не способны ее сокрушить. В то же время, по его словам, Евросоюз не смог адаптироваться к отказу от российского рынка и дешевых энергоресурсов из России, из-за чего ЕС теряет экономические позиции и потенциал.
За последние три года ВВП России вырос более чем на 10%, отметил Владимир Путин. Он указал, что инфляция в стране находится под контролем, госдолг и уровень безработицы — одни из самых низких в мире.
В мировой экономике, как добавил президент, за последние 15 лет произошел тектонический сдвиг, и центром глобальной торговли стал Азиатско-Тихоокеанский регион. Глава государства сообщил, что Россия готова делиться с региональными партнерами технологиями, вкладываться в укрепление продовольственной безопасности, наращивать поставки сельхозпродукции и удобрений.