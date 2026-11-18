Как сказал Владимир Путин, Россия достойно прошла через испытание санкциями — они все еще сдерживают экономику, но не способны ее сокрушить. В то же время, по его словам, Евросоюз не смог адаптироваться к отказу от российского рынка и дешевых энергоресурсов из России, из-за чего ЕС теряет экономические позиции и потенциал.