Украина ведет переговоры с США по предоставлению ей гарантий безопасности

Украина и США вчера, 3 августа, начали переговоры по предоставлению ей гарантий безопасности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Власти США подтвердили начало переговоров.

По словам господина Ермака, США стали первой страной, с которой Украина начала это обсуждение. Он считает, что это поможет создать модель и для других партнеров.

«Это (обсуждение гарантий безопасности.— "Ъ") предусмотрено совместной декларацией о поддержке Украины, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе, что является основой для разработки соответствующих двусторонних соглашений»,— написал Андрей Ермак в Telegram.

В Белом доме США подтвердили, что начали переговоры, но раскрывать подробности обсуждений не стали. «Да, мы можем подтвердить это»,— сказал «РИА Новости» представитель администрации США.

По саммита НАТО в июле страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять план действий по членству. Страны G7также объявили о планах провести переговоры по гарантиям безопасности для Украины. Кремль назвал это посягательством на безопасность России. К совместной декларации G7 о предоставлении Украине гарантий безопасности присоединились 12 стран — Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Лаура Кеффер