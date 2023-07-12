Кремль назвал гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России

Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности «чрезвычайно ошибочно и потенциально очень опасно», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он утверждает, что ожидающиеся от стран G7 гарантии «посягают на безопасность России». Представитель Кремля подчеркнул, что это чревато «весьма негативными последствиями».

«Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации. Это невозможно. И это чревато в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями»,— заявил господин Песков во время пресс-колла.

По итогам первого дня саммита НАТО вчера, 11 июля, страны альянса заявили, что Украине не потребуется для евроатлантической интеграции выполнять план действий по членству. При этом приглашение для страны в НАТО направят, когда члены альянса «согласятся, а Украина выполнит условия». Вашингтон заявил, что Киеву нужно продолжать выполнять демократические реформы. Сегодня, 12 июля, страны G7 намерены объявить о гарантиях безопасности для Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Лаура Кеффер