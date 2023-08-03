Зеленский назвал 12 стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности

К совместной декларации G7 о предоставлении Украине гарантий безопасности присоединились 12 стран, сообщил президент Владимир Зеленский. Это Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями, и первым государством, с которым работаем, стали США»,— сказал Владимир Зеленский во время совещания с руководителями иностранных дипломатических учреждений Украины (цитата по «Европейской правде»). По его словам, до конца года пакет гарантий безопасности на период до вступления в НАТО должен стать «вполне конкретным».

Лидеры стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) на саммите НАТО в Вильнюсе в июле подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Согласно документу, каждая страна G7 должна провести переговоры с Украиной для решения «конкретных долгосрочных обязательств». Ожидается, что скоро начнутся переговоры с США по этому вопросу.

Подробнее о начале переговоров — в материале «Ъ» «Приближение гарантийного срока».

Леонид Уварчев