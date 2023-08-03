Минфин запасается валютой

Министерство финансов возобновит покупку валюты на внутреннем рынке. Ведомство будет запасаться ею в резервы по новому бюджетному правилу впервые с января прошлого года. Как указано на сайте Минфина, валютные операции с нефтегазовыми сверхдоходами будут проходить с 7 августа по 6 сентября. Ежедневный объем покупки юаней и золота составит чуть меньше 2 млрд руб. По прогнозам министерства, Россия в августе дополнительно получит более 73 млрд руб. от продажи нефти и газа. При этом в июле в бюджет поступило почти на 33 млрд руб. меньше ожидаемого месячного объема таких доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Что могло заставить Минфин пойти на такие меры? И как его действия отразятся на российской экономике? На эти вопросы “Ъ FM” ответил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «Минфин пошел на такие меры после того, как начали расти его доходы за счет того, что в июле у нас был фактически сломан потолок цен на российскую нефть. Благодаря тому, что мировые цены на нее повышались пять недель подряд, Brent стала стоить $83-85, российская Urals поднялась практически до $70.

Это говорит о том, что бюджет начал получать дополнительные доходы. В рамках бюджетного правила Минфин автоматически сумму, которую он не планировал получить, но получил, выделяет на покупку валюты, золота и так далее. Если действовать в рамках модели, которую правительство для себя приняло, наверное, это своевременная мера, запланированная, скажем так.

Прежде всего дополнительный спрос на валюту отразится на рубле. Это еще один фактор непредсказуемости, нестабильности, а у нас валютный рынок в последнее время и так ведет себя не очень понятно. Если цены на нефть останутся стабильными, мы можем ожидать, что доходы бюджета сохранятся, в том числе незапланированные, и тогда закупки валюты могут продолжиться и в сентябре.

Другое дело, что эти самые доходы нефтяных компаний также начнут поступать и на валютный рынок. Возможно, это послужит неким стабилизирующим фактором. Однако непонятно вот что: если Минфин в этом году все-таки использует средства ФНБ для покрытия бюджетного дефицита, зачем ему еще и накапливать эти резервы? Бюджетное правило придумано для того, чтобы в сытые годы накапливать, а в сложные, соответственно, тратить и поддерживать бюджет на должном уровне».

С 2023-го по 2025-й годы действует переходный вариант бюджетного правила. По нему сверхдоходы будут направляться в Фонд национального благосостояния, если номинальный объем нефтегазовых поступлений превысит 8 трлн руб. Тем временем рубль практически не отреагировал на решение Минфина возобновить закупки валюты на внутреннем рынке. На этом фоне власти, вероятно, будут пристальнее следить за валютными курсами, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин:

«Было видно, что российские власти, в частности, ЦБ, прилагают активные усилия для того, чтобы сдержать удешевление рубля. Помимо сюрприза с повышением ставки, который ЦБ, думаю, преподнес рынку ровно по этой причине, регулятор объявил об интервенциях на валютном рынке с 1 августа. Было понятно, что с учетом сильно подешевевшего рубля, согласно бюджетному правилу, Минфин должен стать покупателем, а не продавцом валюты.

При этом рубль не то что не затормозил после небольшой коррекции на новости о повышении ставки и объявлении об интервенциях, он продолжил двигаться вниз. Слишком дешевая нацвалюта — это вред. Очевидно, что власти понимают, какой сейчас месяц и чем знаменателен обычно август, что рынок регулярно ждет его в напряженном состоянии. Есть предпосылки, располагающие для чего-нибудь крайне некомфортного, поэтому у меня есть подозрение, что рубль будут удерживать».

2 августа рубль на Московской бирже обновил минимумы с марта прошлого года. Доллар превысил 94 руб., евро поднялся выше 103 руб. После этого «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что власти могут отступить от бюджетного правила и отказаться покупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы, чтобы не создавать дополнительное давление на курс.

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Владимир Расулов