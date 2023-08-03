Минфин допустил сокращение трат средств ФНБ

Правительство может рассмотреть вопрос сокращения использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) «с учетом оценки ситуации в экономике и финансовой системе», сообщил Минфин. Речь идет о средствах на финансирование дополнительных расходов бюджета на переходный период 2023–2024 годов.

Минфин сделал заявление в отдельном сообщении у себя на сайте. В нем ведомство напоминает, что на 2023 и 2024 годы предусмотрено использование до 2,9 трлн руб. и 1,3 трлн руб. средств ФНБ соответственно в рамках переходных положений бюджетного правила. Деньги могут быть использованы на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета. Минфин отмечает, что предусмотрено «постепенное сокращение использования средств ФНБ на дополнительные расходы федерального бюджета и нормализация бюджетной политики». «Такой подход призван содействовать обеспечению экономической и финансовой стабильности»,— говорится в сообщении.

По данным на 1 июля, объем ФНБ составлял 12,67 трлн руб. За месяц размер фонда вырос на 317 млрд руб., но при этом сократился на $7,5 млрд в долларовом выражении. На 1 июля ликвидная часть ФНБ состояла из €7,3 млрд, 282 млрд китайских юаней, 512 тонн золота в обезличенной форме и 400 млн руб. (эквивалент 6,8 трлн руб.).

О доходах бюджета — в материале «Ъ» «Бюджет не дотянул до базы».

Леонид Уварчев