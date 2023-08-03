Минфин возобновит покупку валюты на внутреннем рынке

Минфин представил ежемесячный прогноз по дополнительным нефтегазовым доходам бюджета. Как ожидает министерство, в августе они составят 73,2 млрд руб. Тем самым, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 40,5 млрд руб. Это станет первой с января 2022 года покупкой валюты по бюджетному правилу.

Как отмечает федеральное ведомство, операции по покупке валюты на внутреннем рынке будут проводиться в период с 7 августа 2023 года по 6 сентября 2023 года. Ежедневный объем покупки юаней и золота составит 1,8 млрд руб.

Также Минфин сообщил, что в июле текущего года бюджет получил на 32,7 млрд руб. меньше ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов.

Бюджетное правило регулирует операции по покупке и продаже валюты Минфином в зависимости от цен на нефть. Действовавшая в 2018-2022 гг. версия бюджетного правила предполагала покупку валюты в ФНБ при ценах на нефть сорта Urals выше базовой цены. После введения западных санкций, большая часть накопленных в ФНБ средств в недружественных валютах была заморожена. Бюджетное правило было приостановлено и запущено в 2023 году в новом формате - без базовой цены нефти сорта Urals, а с рассчитываемым Минфином базовым уровнем нефтегазовых доходов за каждый месяц. По модифицированному правилу, Минфин с помощью ЦБ закупает в ФНБ юани и золото в ситуациях, когда доходы превышают установленный на месяц базовый уровень.

Александр Кислов