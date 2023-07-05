Бюджет не дотянул до базы

За первую половину 2023 года федеральный бюджет недобрал 554 млрд руб. базовых нефтегазовых доходов, минимально необходимых правительству для обеспечения расходов. Сокращение сборов от нефти и газа за шесть месяцев остается примерно таким же, как по итогам первого квартала,— минус 47% год к году. В июне значимых признаков улучшения ситуации с нефтегазовыми поступлениями не появилось — компании платили налоги из сократившейся в мае цены Urals, а придуманная властями система привязки налогов к цене Brent вновь не сработала. Далее, впрочем, нефтегазовые сборы могут подрасти — как за счет несколько подорожавшей в июне нефти, так и из-за нового обвала рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне составили 528,6 млрд руб., следует из данных Минфина. Это минимум с февраля этого года (для нефтегазовых доходов, впрочем, характерна сезонность, в том числе из-за неравномерного поступления налога на дополнительный доход, НДД). Относительно прошлого июня падение драматическим не выглядит — 26%, но в целом за полугодие сокращение поступлений остается в прежнем печальном для бюджета графике — минус 47% к сопоставимому периоду 2022 года (по итогам первого квартала — минус 45%).

Впрочем, на практике тревожнее выглядит не сравнение с прошлым годом, а стабильное отставание сборов от запланированного базового объема месячных нефтегазовых доходов. На 2023 год они заложены Минфином в размере 8 трлн руб.— именно столько, по оценке ведомства, бюджету нужно для покрытия расходов за счет нефти и газа. К этой сумме привязано и бюджетное правило — при недоборе «базы» Минфин должен продавать валюту, при превышении — покупать ее в резервы с рынка.

На июнь разложенный на месяцы базовый объем был запланирован в размере 663,8 млрд руб.— недобор, таким образом, составил 135,2 млрд. В целом же за полугодие нефтегазовых доходов поступило 3,382 трлн при запланированном минимуме в 3,936 трлн руб., недобор — 554 млрд.

Из-за этого, несмотря на прогнозы части аналитиков, перехода от продажи валюты Минфином к ее покупке в июле не произойдет — задуманное для пополнения ФНБ бюджетное правило вновь будет работать в «нестандартную» сторону. В среду Минфин сообщил, что направит на продажу юани на 34,9 млрд руб.— по 1,7 млрд руб. в день в период с 7 июля по 4 августа. Это вдвое меньше, чем было в предыдущий месяц (3,6 млрд руб. в день).

Далее, в июле нефтегазовые сборы бюджета могут подрасти — как из-за начавшегося в июне нового раунда ослабления рубля (от курса зависят не только поступления от экспорта, но и размер НДПИ), так и из-за небольшого подорожания Urals — в мае баррель этого сорта стоил в среднем $53,3, в июне — $55,3 (нефтяные налоги считают из цены в предыдущем месяце, лаг у экспортной пошлины меньше — полмесяца).

Отметим, что утвержденный властями новый способ расчета нефтяных налогов по- прежнему не работает. Для снижения потерь бюджета от падения цен на российскую нефть с апреля законодательно введена возможность считать НДПИ и НДД не с фактической цены Urals, а исходя из цены сорта North Sea Dated (NSD, соответствует смеси Brent), уменьшенной на фиксированный дисконт. Позже другим законом с июня такой же дисконт был введен и для экспортной пошлины. В мае размер фиксированного дисконта Urals к NSD составлял $31, в июне — $28 (на июль и далее — $25). Фактически же он получился заметно меньшим — $22 в мае и $19 в июне.

При такой разнице для бюджета выгоднее считать налоги по-старому, по цене Urals.

Исправляя ошибку прогнозирования, сейчас правительство готовит поправки к законодательству, в том числе снижающие размер фиксированного дисконта до $20, то есть до его текущего уровня.

Вадим Вислогузов