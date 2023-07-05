Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бюджет не дотянул до базы

Нефтегазовых налогов собрано на полтриллиона меньше минимума

За первую половину 2023 года федеральный бюджет недобрал 554 млрд руб. базовых нефтегазовых доходов, минимально необходимых правительству для обеспечения расходов. Сокращение сборов от нефти и газа за шесть месяцев остается примерно таким же, как по итогам первого квартала,— минус 47% год к году. В июне значимых признаков улучшения ситуации с нефтегазовыми поступлениями не появилось — компании платили налоги из сократившейся в мае цены Urals, а придуманная властями система привязки налогов к цене Brent вновь не сработала. Далее, впрочем, нефтегазовые сборы могут подрасти — как за счет несколько подорожавшей в июне нефти, так и из-за нового обвала рубля.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне составили 528,6 млрд руб., следует из данных Минфина. Это минимум с февраля этого года (для нефтегазовых доходов, впрочем, характерна сезонность, в том числе из-за неравномерного поступления налога на дополнительный доход, НДД). Относительно прошлого июня падение драматическим не выглядит — 26%, но в целом за полугодие сокращение поступлений остается в прежнем печальном для бюджета графике — минус 47% к сопоставимому периоду 2022 года (по итогам первого квартала — минус 45%).

Впрочем, на практике тревожнее выглядит не сравнение с прошлым годом, а стабильное отставание сборов от запланированного базового объема месячных нефтегазовых доходов. На 2023 год они заложены Минфином в размере 8 трлн руб.— именно столько, по оценке ведомства, бюджету нужно для покрытия расходов за счет нефти и газа. К этой сумме привязано и бюджетное правило — при недоборе «базы» Минфин должен продавать валюту, при превышении — покупать ее в резервы с рынка.

На июнь разложенный на месяцы базовый объем был запланирован в размере 663,8 млрд руб.— недобор, таким образом, составил 135,2 млрд. В целом же за полугодие нефтегазовых доходов поступило 3,382 трлн при запланированном минимуме в 3,936 трлн руб., недобор — 554 млрд.

Из-за этого, несмотря на прогнозы части аналитиков, перехода от продажи валюты Минфином к ее покупке в июле не произойдет — задуманное для пополнения ФНБ бюджетное правило вновь будет работать в «нестандартную» сторону. В среду Минфин сообщил, что направит на продажу юани на 34,9 млрд руб.— по 1,7 млрд руб. в день в период с 7 июля по 4 августа. Это вдвое меньше, чем было в предыдущий месяц (3,6 млрд руб. в день).

Далее, в июле нефтегазовые сборы бюджета могут подрасти — как из-за начавшегося в июне нового раунда ослабления рубля (от курса зависят не только поступления от экспорта, но и размер НДПИ), так и из-за небольшого подорожания Urals — в мае баррель этого сорта стоил в среднем $53,3, в июне — $55,3 (нефтяные налоги считают из цены в предыдущем месяце, лаг у экспортной пошлины меньше — полмесяца).

Как власти собираются компенсировать недостаток нефтегазовых доходов

Отметим, что утвержденный властями новый способ расчета нефтяных налогов по- прежнему не работает. Для снижения потерь бюджета от падения цен на российскую нефть с апреля законодательно введена возможность считать НДПИ и НДД не с фактической цены Urals, а исходя из цены сорта North Sea Dated (NSD, соответствует смеси Brent), уменьшенной на фиксированный дисконт. Позже другим законом с июня такой же дисконт был введен и для экспортной пошлины. В мае размер фиксированного дисконта Urals к NSD составлял $31, в июне — $28 (на июль и далее — $25). Фактически же он получился заметно меньшим — $22 в мае и $19 в июне.

При такой разнице для бюджета выгоднее считать налоги по-старому, по цене Urals.

Исправляя ошибку прогнозирования, сейчас правительство готовит поправки к законодательству, в том числе снижающие размер фиксированного дисконта до $20, то есть до его текущего уровня.

Вадим Вислогузов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...