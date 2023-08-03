Кремль отреагировал на признание Украиной причастности к атакам Крымского моста

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что власти обладали информацией о причастности Украины к обеим атакам на Крымский мост. Так он прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, признавшего причастность страны к двум атакам.

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«Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. Собственно, у нас была такая информация, мы это знали. Поэтому, ну лишнее подтверждение, да»,— сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Алексей Данилов в эфире украинского телемарафона заявил, что Службы безопасности Украины «принимали участие» в первой и второй атаках на Крымский мост. Первый подрыв Крымского моста произошел в октябре 2022 года с использованием взрывчатки на грузовике. Минобороны и Служба безопасности Украины признали свою причастность к атаке только в июле 2023 года.

В июле 2023 года, уже после восстановления моста, был совершен повторный подрыв с использованием беспилотных надводных аппаратов. Погибли два человека, пострадала девочка. Президент Украины Владимир Зеленский вслед за этим назвал Крымский мост целью, которая «должна быть нейтрализована».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян