Секретарь СНБО Данилов признал причастность СБУ к двум атакам Крымского моста

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины (СБУ) принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост. Транспортный переход был атакован 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko, Reuters Фото: Alina Smutko, Reuters

«Наши военные ставят под сомнение неприкасаемость многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%. Это и Крымский мост, про который говорили представители нашей Службы безопасности, которые принимали участие и в первом, и втором случае»,— рассказал господин Данилов в эфире украинского телемарафона (перевод по «Стране.ua»).

Первый подрыв Крымского моста произошел в октябре 2022 года с использованием взрывчатки на грузовике. Минобороны и Служба безопасности Украины признали свою причастность к атаке только в июле 2023 года.

В июле 2023 года, уже после восстановления моста, был совершен повторный подрыв с использованием беспилотных надводных аппаратов. Погибли два человека. Россия вновь обвинила в произошедшем Украину. Украинский президент Владимир Зеленский после подрыва назвал Крымский мост целью, которая «должна быть нейтрализована».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».