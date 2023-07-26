СБУ признала причастность к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что подрыв Крымского моста в октябре 2022 года реализовало его ведомство. Российское следствие обвиняло в этом главное управление разведки Минобороны Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Малюк

Фото: Служба безопасности Украины Василий Малюк

Фото: Служба безопасности Украины

«Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года»,— сказал господин Малюк на церемонии введения в оборот почтовой марки, посвященной работе СБУ. Фрагмент эфира опубликовало издание «Страна.ua».

Первый подрыв Крымского моста произошел в октябре 2022 года с использованием взрывчатки на грузовике. Минобороны Украины признало ответственность Киева за атаку только в июле 2023 года. ФСБ называла организатором взрыва главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

В июле 2023 года был совершен повторный подрыв моста уже после его восстановления с использованием беспилотных надводных аппаратов. Россия вновь обвинила в происшедшем Украину. Киев официально не брал на себя ответственность за это, но президент Владимир Зеленский после подрыва назвал Крымский мост целью, которая «должна быть нейтрализована».

О ситуации в Крыме на фоне военной операции — в материале «Ъ» «Курорт для беспилотников».

Леонид Уварчев