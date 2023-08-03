Что происходит после ввода войск России на Украину. День 526-й

JDE Peet's (бренды кофе Jacobs, L'Or, Tassimo) прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая в России до конца года. Грузия запретила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию с 1 августа. ПВО сбила шесть беспилотников, которые летели через Калужскую область. Также системы ПВО сработали в Белгородской области и в Киевской области на Украине. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:36. Анкара рассчитывает на выработку ряда конкретных предложений по возобновлению зерновой сделки к планируемому визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию, ведется работа, сообщил «РИА Новости» источник в администрации турецкого президента.

9:35. На Украине начали изготавливать самодельные боеприпасы для Вооруженных сил страны, печатая их на 3D-принтере. По информации британского издания The Economist, оболочки к самодельным боеприпасам поступают в страну из-за рубежа под видом игрушек или подсвечников.

9:12. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель направил развивающимся странам и государствам G7 письмо с призывом выступить «ясным и единым голосом» по зерновой сделке, передает Reuters. Брюссель считает, что дешевое зерно из России делает бедные страны зависимыми.

9:11. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что объем поставляемой Украине западными странами техники сократился.

9:00. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у украинских военных отсутствует график контрнаступления, и никто, кроме Киева, не вправе его устанавливать.

8:54. В СНБО Украины признали, что Киев наносит удары безэкипажными катерами по российским объектам, сообщает CNN.

8:53. JDE Peet's (бренды кофе Jacobs, L'Or, Tassimo) прекратит продажу иностранных брендов кофе и чая в России до конца года.

8:53. Грузия запретила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию с 1 августа, аналогичный запрет для европейских автомобилей начнет действовать с 26 сентября.

8:53. ПВО сбила 6 беспилотников при попытке пролета через Калужскую область, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Шапша.

8:52. Системы ПВО сработали в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. ПВО также работали в Киевской области.