МИД РФ считает, что Украина, взяв на себя ответственность за подрыв Крымского моста, признала приверженность к террористическим методам. Мост был частично поврежден взрывом в октябре 2022 года.

«Ответственность за теракт на мосту 8 октября 2022 г., в результате которого погибли мирные граждане, недавно официально взял на себя киевский режим, тем самым подтвердив свою приверженность террористическим методам и продемонстрировав, что ничем не отличается от самых одиозных неонацистских формирований»,— говорится в комментарии МИД РФ.

Министерство выразило свое мнение на счет признания Киевом ответственности за подрыв Крымского моста в контексте новых ударов по территории России. Ракеты были уничтожены над Ростовской, Брянской и Калужской областями. Как говорится в сообщении МИДа, «по мнению экспертов, одна из ракет была нацелена на Крымский мост».

Российское министерство считает, что такие действия невозможны «без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции».

Минобороны Украины признало причастность к подрыву Крымского моста только в июле 2023 года. Ранее украинские власти напрямую не брали на себя ответственность за это. Российское следствие считает, что к преступлению причастна украинская военная разведка.

Леонид Уварчев