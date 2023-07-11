Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ прокомментировал признание Украиной ответственности за подрыв Крымского моста

МИД РФ считает, что Украина, взяв на себя ответственность за подрыв Крымского моста, признала приверженность к террористическим методам. Мост был частично поврежден взрывом в октябре 2022 года.

«Ответственность за теракт на мосту 8 октября 2022 г., в результате которого погибли мирные граждане, недавно официально взял на себя киевский режим, тем самым подтвердив свою приверженность террористическим методам и продемонстрировав, что ничем не отличается от самых одиозных неонацистских формирований»,— говорится в комментарии МИД РФ.

Министерство выразило свое мнение на счет признания Киевом ответственности за подрыв Крымского моста в контексте новых ударов по территории России. Ракеты были уничтожены над Ростовской, Брянской и Калужской областями. Как говорится в сообщении МИДа, «по мнению экспертов, одна из ракет была нацелена на Крымский мост».

Российское министерство считает, что такие действия невозможны «без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции».

Минобороны Украины признало причастность к подрыву Крымского моста только в июле 2023 года. Ранее украинские власти напрямую не брали на себя ответственность за это. Российское следствие считает, что к преступлению причастна украинская военная разведка.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...