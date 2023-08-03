Британская разведка заявила, что кустарники сдерживают наступление ВСУ на юге

Разведка Великобритании назвала среди факторов, сдерживающих продвижение вооруженных сил Украины на юге, кустарники и мелкие деревья, постепенно отрастающие на полях сражений. Об этом говорится в регулярной сводке британской разведки по ситуации на Украине в Twitter.

Разведка отмечает, что около 18 месяцев в зоне боевых действий не вспахиваются земли, а в условиях теплого и влажного лета «ускоряется рост сорняков и кустарников». Растительность, говорится в сводке, «становится дополнительным укрытием», которое российские силы используют в целях обороны. Кроме того, она затрудняет обезвреживание минных полей.

Британская разведка считает, что украинская пехота также может использовать подлесок для прикрытия и «небольших скрытных атак». Однако в целом растительность усложняет продвижение украинцев.

Контрнаступление Украины идет с начала июня. 26 июля The New York Times сообщила о начале основной фазы наступления, в рамках которой ВСУ ввели «тысячи солдат из резерва», обученных на Западе. Российская сторона сообщала об активизации ВСУ на запорожском направлении, эту информацию подтверждали западные СМИ.

По данным CNN, прежние попытки ВСУ прорвать российскую оборону не удались, поскольку они сталкивались с «многоуровневой линией защиты», танковыми ловушками и плотными минными полями. При этом в Министерстве обороны Великобритании утверждали, что ход наступления соответствует плану, составленному командованием ВСУ совместно с западными союзниками.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян