В Минобороны Британии сообщили о соответствии наступления ВСУ плану, который помогли составить союзники

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в беседе с изданием Daily Telegraph сказал, что наступление армии Украины в целом развивается по тому плану, который командованию ВСУ помогали составить западные союзники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеймс Хиппи

Фото: Brian Inganga / AP Джеймс Хиппи

Фото: Brian Inganga / AP

«Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы. Это не голливудский фильм. Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце — победа к сентябрю»,— сказал господин Хиппи.

Он добавил, что медленные темпы ВСУ связаны с необходимостью сохранять технику и живую силу для последующего прорыва.

Контрнаступление Украины идет с начала июня. Накануне газета The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что армия Украины начала основную фазу наступления, введя обученных на Западе «тысячи солдат из резерва».

Материал американской газеты был опубликован спустя несколько часов после сообщения Минобороны России, согласно которому в Запорожской области утром 26 июля ВСУ «возобновили интенсивные наступательные действия, провели массированную атаку силами трех батальонов» (один батальон ВСУ — примерно 800 человек). В российском ведомстве сообщили, что все атаки были отражены.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».