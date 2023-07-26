Минобороны заявило о возобновлении наступления ВСУ в Запорожской области

Минобороны России заявило, что вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня, 26 июля, утром возобновили наступательные действия на ореховском участке фронта в Запорожской области. Однако российским вооруженным силам удалось отразить все атаки и удержать позиции, утверждает оборонное ведомство.

«ВСУ утром 26 июля возобновили интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении, провели массированную атаку силами трех батальонов. Действиями подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии все атаки ВСУ отражены, позиции удержаны»,— говорится в сообщении Минобороны России.

В информационной сводке говорится, что в ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 боевых машин пехоты, боевая бронированная машина.

Также о возобновлении активных боев на этом направлении сообщали местные власти. Так, сегодня, 26 июля, председатель общественного движения «Мы вместе с Россией», член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщал в своем Telegram-канале, что ВСУ удалось вклиниться на трех участках первой линии обороны. Кроме него врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные активно пытаются «продавить» оборону российской армии на территории региона. В частности, господин Балицкий отметил «обострение обстановки» в населенных пунктах Работино, Новоданиловка и Новопокровка.

20 июля господин Балицкий заявил, что на запорожском направлении установилось временное затишье и ВСУ прекратили попытки наступления. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский утверждал, что контрнаступление осложняется тем, что на востоке и юге территория наводнена минами и оборонительными заграждениями. Премьер Украины Денис Шмыгаль объяснил отсутствие видимых результатов наступления желанием «сберечь каждого солдата».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».