CNN сообщил о признаках нового этапа контрнаступления ВСУ

Телеканал CNN сообщил, что вооруженные силы Украины «удваивают усилия по прорыву» обороны России на юге в рамках контрнаступления. Ранее российская сторона сообщала об активизации ВСУ на запорожском направлении.

Подтверждение информации об отправке батальонов и бригад полного состава украинских военных может означать новый этап контрнаступления, пишет CNN со ссылкой на эксперта Института изучения войны Джорджа Барроса. Один батальон ВСУ — примерно 800 человек, бригада — 3 тыс. человек.

Джордж Баррос заявил, что прежние попытки ВСУ прорвать российскую оборону не удались, поскольку они сталкивались с «многоуровневой линией защиты», танковыми ловушками и плотными минными полями. В связи с этим «механизированный прорыв», считает эксперт, затруднителен.

Контрнаступление Украины идет с начала июня. 26 июля газета The New York Times со ссылкой на двух представителей Пентагона сообщила, что армия Украины начала основную фазу наступления, введя обученные на Западе «тысячи солдат из резерва».

Незадолго до этого Министерство обороны сообщило, что в Запорожской области ВСУ «возобновили интенсивные наступательные действия, провели массированную атаку силами трех батальонов». Об этом также заявлял президент России Владимир Путин, отметив, что новая фаза не имеет успеха. При этом в Минобороны Великобритании утверждали, что ход контрнаступления соответствует плану, составленному совместно с западными союзниками.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян