NYT: ВСУ отправили в бой тысячи подготовленных Западом военных

Американская газета The News York Times (NYT) со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к ключевой фазе своего контрнаступления в южной части Запорожской области. Издание отмечает, что украинское командование перебрасывает на линию фронта «тысячи обученных Западом военных» из стратегического резерва ВСУ.

По данным опрошенных NYT официальных лиц США, активная фаза контрнаступательной операции ВСУ в Запорожской области продлится от одной до трех недель и «будет большим испытанием для украинских военных».

«Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку»,— приводит NYT слова представителей Пентагона. При этом другие источники издания предупредили, что действия украинского командования могут быть лишь «подготовительной операцией к главному удару или, возможно, просто отправкой подкрепления для пополнения уставших подразделений».

Также сведения о начале ключевой фазы контрнаступления ВСУ подтверждает издание Politico. Собеседники издания в Пентагоне сообщают, что украинские силы действительно активизируют усилия по «отвоеванию территории на линии фронта, усиливают атаки и направляют на поле боя дополнительных военных из резервов».

Накануне министерство обороны России сообщило о возобновлении наступательных действий ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Однако российским вооруженным силам, отмечали в министерстве, удалось отразить все атаки и удержать позиции. Также о возобновлении активных боевых действий в Запорожской области сообщали власти региона.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов