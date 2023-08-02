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Коммерсантъ FM
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Госдеп США: НАТО не прибегнет к коллективной обороне из-за напряженности на границе Польши и Белоруссии

Представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что напряженность на границе Польши и Белоруссии не является основанием для применения пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне. МИД Белоруссии призвал польскую сторону не нагнетать ситуацию, сообщила пресс-служба министерства. 1 августа Польша обвинила Белоруссию в нарушении воздушного пространства двумя военными вертолетами.

«Существует процедура, позволяющая странам НАТО ссылаться на пятую статью. На данный момент мы не находимся на этой стадии»,— сказал господин Миллер в ходе брифинга, отвечая на вопрос о возможной реакции стран НАТО на приграничный инцидент (цитата по C-SPAN).

Пятая статья НАТО гласит, что, если одно государство—член альянса подвергается вооруженному нападению, все остальные члены блока будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь жертве нападения.

Сегодня, 2 августа, в белорусский МИД был вызван временный поверенный Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский, сообщила пресс-служба министерства. Ему было доведено, что заявления польской стороны о пересечении воздушного пространства не подтвердились по результатам проверки, говорится в пресс-релизе. Господину Войцеховскому в качестве доказательств показали данные объективного контроля траектории полетов вертолетов, сообщил МИД.

«Призвали польскую сторону не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства. Подчеркнули, что деэскалация и без того непростой ситуации в двусторонних отношениях возможна только в рамках взаимоуважительного и конструктивного диалога»,— говорится в заявлении министерства.

Министерство обороны Польши сообщило, что 1 августа два белорусских вертолета в районе Беловежи на малой высоте нарушили воздушное пространство страны. По данным польских аналитиков открытых данных, речь шла о Ми-24 и Ми-8. В ответ на это в Минобороны Белоруссии сообщили, что таким заявлением Польша пытается оправдать наращивание сил у границы. ПВО Польши пересечения границы белорусскими вертолетами не засекла.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о передвижении более сотни наемников ЧВК «Вагнер» к Сувалкскому коридору и заявил, что это свидетельствует о подготовке к «гибридному» нападению на Польшу. 31 июля Польша разместила на границе с Белоруссией снайперов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Сувалский коридор его стране «тысячу лет» не нужен.

Эрдни Кагалтынов

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