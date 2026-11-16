Шойгу выступил за активное сотрудничество оборонных ведомств и спецслужб РФ и ОАЭ

Во время встречи Сергей Шойгу подчеркнул, что российско-эмиратское сотрудничество динамично развивается во многом благодаря регулярному общению глав государств и тесным контактам по линии советов безопасности. «Налаженный диалог позволяет нам обмениваться актуальной и чувствительной информацией как по региональной, так и по глобальной проблематике, оперативно учитывать интересы друг друга при дальнейшем выстраивании внешнеполитического курса»,— заявил секретарь российского Совбеза.