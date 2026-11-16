Шойгу выступил за активное сотрудничество оборонных ведомств и спецслужб РФ и ОАЭ
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего визита в Абу-Даби встретился с генеральным секретарем Высшего совета национальной безопасности ОАЭ Али Аль Шамси. По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между аппаратами советов безопасности двух стран, призванный вывести двусторонний диалог на новый уровень.
Во время встречи Сергей Шойгу подчеркнул, что российско-эмиратское сотрудничество динамично развивается во многом благодаря регулярному общению глав государств и тесным контактам по линии советов безопасности. «Налаженный диалог позволяет нам обмениваться актуальной и чувствительной информацией как по региональной, так и по глобальной проблематике, оперативно учитывать интересы друг друга при дальнейшем выстраивании внешнеполитического курса»,— заявил секретарь российского Совбеза.
По словам Сергея Шойгу, в нынешних условиях важно активизировать сотрудничество по линии оборонных ведомств, спецслужб и правоохранительных органов, обмениваться опытом и координировать действия двух стран. «По поручению главы государства лично возглавил межведомственную делегацию, чтобы в условиях продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке ускорить продвижение целого ряда вопросов в сфере безопасности, в первую очередь военное и военно-техническое сотрудничество, где у наших стран имеется серьезный потенциал»,— подчеркнул Сергей Шойгу.
В состав делегации включены высокопоставленные представители российских министерств и ведомств, отвечающих за сотрудничество с ОАЭ. Они провели со своими эмиратскими коллегами переговоры по следующим направлениям:
военно-техническое сотрудничество;
взаимодействие в сфере юстиции и обеспечения правопорядка;
межбанковская кооперация;
освоение космического пространства и мирного атома.
Как ранее сообщал “Ъ”, в состав делегации вошли представители МВД, МИДа, Минюста, Росгвардии, Центробанка, ФСВТС, «Роскосмоса», «Росатома», предприятий ОПК. Визит проходит в преддверии 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое отмечается 8 декабря.