МИД Китая раскрыл повестку встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Руководители стран встретятся 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По мнению Мао Нин, их встреча будет иметь «прорывное значение». Она станет первой в истории очной трехсторонней встречей лидеров России, США и Китая.