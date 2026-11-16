МИД Китая раскрыл повестку встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Главы РФ, США и КНР намерены обсудить вопросы поддержания мира и обеспечения стратегической стабильности в отношениях между ведущими державами. Об этом заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин, передает «РИА Новости».
Руководители стран встретятся 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По мнению Мао Нин, их встреча будет иметь «прорывное значение». Она станет первой в истории очной трехсторонней встречей лидеров России, США и Китая.
«Наши три страны несут большую ответственность за решение глобальных проблем. Укрепление коммуникаций между ними, урегулирование разногласий и стабилизация двусторонних отношений отвечают общим интересам сторон», — подчеркнула представитель китайского внешнеполитического ведомства.
О достижении договоренности о трехсторонних переговорах ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Идея трехстороннего саммита обсуждалась с лета 2026 года. В начале ноября представители РФ, США и КНР активизировали подготовку встречи.