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Выпуск газеты №211/П

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Выпуск газеты №211/П«Ъ» Газета
Происшествия

Площадь пожара в горнолыжном комплексе в Крылатском достигла 1,7 тыс. кв. м

Площадь пожара на Крылатской улице на западе Москвы выросла до 1,7 тыс. кв. м. Огонь охватил деревянный склад спорткомплекса, пристроенный к административному зданию. Произошло обрушение кровли, сообщили ТАСС в оперативных службах.
На месте ЧП работают 85 пожарных и 23 единицы техники. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Причины пожара не уточняются.
На Крылатской улице находится горнолыжный комплекс «Лата трэк». В состав комплекса входит шесть склонов. Согласно данным на сайте, сейчас они все закрыты.
Москва
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