Площадь пожара в горнолыжном комплексе в Крылатском достигла 1,7 тыс. кв. м

Площадь пожара на Крылатской улице на западе Москвы выросла до 1,7 тыс. кв. м. Огонь охватил деревянный склад спорткомплекса, пристроенный к административному зданию. Произошло обрушение кровли, сообщили ТАСС в оперативных службах.