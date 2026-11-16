Площадь пожара в горнолыжном комплексе в Крылатском достигла 1,7 тыс. кв. м
Площадь пожара на Крылатской улице на западе Москвы выросла до 1,7 тыс. кв. м. Огонь охватил деревянный склад спорткомплекса, пристроенный к административному зданию. Произошло обрушение кровли, сообщили ТАСС в оперативных службах.
На месте ЧП работают 85 пожарных и 23 единицы техники. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Причины пожара не уточняются.
На Крылатской улице находится горнолыжный комплекс «Лата трэк». В состав комплекса входит шесть склонов. Согласно данным на сайте, сейчас они все закрыты.