— Проект изначально строился как масштабируемый: я сделала модели для двух видов — волнистого попугая и красного ара, то есть одна концепция работает и на 40-граммовой, и на килограммовой птице. Планирую опубликовать параметрические модели в открытом доступе: сами исходные данные мы взяли из открытой научной базы, логично вернуть в нее и наше решение. Тогда ветеринар в любом городе сможет адаптировать протез под своего пациента. Для меня это и есть главная ценность проекта. Не одна спасенная птица, а возможность, что кто-то повторит наше решение и спасет своего питомца.