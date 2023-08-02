ПВО Польши не смогла засечь пересечения границы вертолетами Белоруссии

Замглавы польского МИДа Павел Яблоньский заявил, что ПВО Польши не засекла пересечения границы белорусскими вертолетами 1 августа. Он пояснил, что в итоге нарушения со стороны Минска удалось подтвердить на основании других данных, но подробностей не привел.

«По системам радиолокации определенные вещи (пересечение границы вертолетами.— "Ъ") не были зафиксированы, но позднее на основе другой информации это было подтверждено»,— сказал господин Яблоньский польскому агентству РАР.

31 июля Польша разместила на границе с Белоруссией снайперов. Вчера, 1 августа, польское

Минобороны сообщило, что два белорусских вертолета в районе Беловежи на малой высоте нарушили воздушное пространство страны. По данным польских OSINT-аналитиков, речь шла о Ми-24 и Ми-8. В Минобороны Белоруссии утверждали, что Варшава пытается оправдать наращивание собственных сил у границы.

Лаура Кеффер