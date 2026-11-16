Чем известен Михаил Полторанин

Полторанин Михаил Никифорович родился 22 ноября 1939 года в Лениногорске (Казахстан). В 1966 году окончил журфак Казахского госуниверситета, в 1970-м — Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве.

Работал бетонщиком на строительстве Братской ГЭС, служил в армии. В 1961-м вступил в КПСС. С 1964 по 1968 год работал собственным корреспондентом газеты «Рудный Алтай» в Усть-Каменогорске, заместителем редактора газеты «Лениногорская правда».

В 1970–1975 годах — специальный корреспондент, затем ответственный секретарь газеты «Казахстанская правда». С 1975 по 1986 год работал в газете ЦК КПСС «Правда», в 1975–1978 годах был собственным корреспондентом по Казахской ССР, затем — специальным корреспондентом, заместителем редактора отдела партийной жизни. В 1986 году в «Правде» вышла серия статей Полторанина, рассказывающая о злоупотреблениях партийных работников в городе Ворошиловграде (ныне Луганск). Публикации привели к отставке членов бюро Ворошиловградского обкома КПСС.

В конце 1986 года по инициативе первого секретаря Московского горкома КПСС Бориса Ельцина Михаил Полторанин был назначен главным редактором газеты «Московская правда». В конце 1987 года он написал и распространил среди редакторов союзных газет текст, якобы являвшийся стенограммой выступления Бориса Ельцина на октябрьском пленуме ЦК КПСС. В отличие от настоящей речи Ельцина, текст Полторанина содержал критику высшего партийного руководства, выпады против жены генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, осуждение участия СССР в войне в Афганистане. Документ получил широкое распространение в самиздате и привел к значительному росту популярности Бориса Ельцина. В январе 1988 года Полторанин был снят с должности главреда «Московских новостей».

В 1987–1991 годах был секретарем правления Московской городской организации, членом правления Союза журналистов СССР. С 1988 по 1991 год работал политическим обозревателем агентства печати «Новости». В 1989-м был одним из руководителей избирательной кампании Бориса Ельцина по выборам в народные депутаты СССР.

В 1989–1991 годах — народный депутат СССР. Был избран по квоте Союза журналистов. Входил в координационный совет Межрегиональной депутатской группы, оппозиционной руководству ЦК КПСС. Являлся членом комитета Верховного Совета СССР по вопросам гласности, прав и обращений граждан.

С июля 1990 по ноябрь 1992 года занимал должность министра печати и массовой информации РСФСР/РФ в правительствах Ивана Силаева, Бориса Ельцина и Егора Гайдара.

В мае-июне 1991 года вместе с Геннадием Бурбулисом и Сергеем Станкевичем входил в «стратегический штаб» кампании по избранию Бориса Ельцина президентом РСФСР. Во время попытки государственного переворота в августе 1991 года входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина, находился в штабе обороны Белого дома.

С 22 февраля по 25 ноября 1992 года являлся заместителем председателя правительства РФ, при этом за ним сохранялся пост министра печати и информации. С июня 1992 года возглавлял Специальную комиссию по архивам при президенте РФ.

С декабря 1992 по декабрь 1993 года — руководитель Федерального информационного центра (ФИЦ) России, подчиненного президенту РФ. Согласно президентскому указу, руководитель ФИЦ приравнивался по должности к первому вице-премьеру правительства РФ. Ему были подчинены ИТАР-ТАСС, государственная телерадиовещательная компания «Останкино», а также подведомственные Министерству печати и информации РФ телерадиовещательные компании.

В июне 1993 года участвовал в создании либерального проправительственного предвыборного блока «Выбор России», вошел в его исполком.

В 1993 году Михаил Полторанин проходил подозреваемым по уголовному делу о незаконной передаче германской фирме Friedrichstrasse 176–197 Gmbh Российского дома науки и культуры в Берлине. В бытность министром печати он санкционировал эту сделку. В октябре 1993 года уголовное дело было закрыто без предъявления чиновнику обвинений.

В 1993–1995 годах — депутат Государственной думы РФ I созыва, был избран по общефедеральному списку блока «Выбор России». В июне 1995 года вышел из фракции из-за отказа фракции поддержать вотум недоверия правительству, в дальнейшем был независимым депутатом. Возглавлял комитет Госдумы по информационной политике и связи. В декабре 1995 года баллотировался в Госдуму II созыва по Омскому одномандатному округу №129, но проиграл Олегу Смолину.

С 1996 года был президентом телевизионной корпорации «Момент истины», с 1997 года — гендиректором телекомпании «ТВ-3 Россия», позднее — вице-президентом, исполнительным директором телекомпании «ТВ-3».

Автор мемуарно-публицистической книги «Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса» (2012).