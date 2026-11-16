Работник энергосетевой компании погиб при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

В компании выразили соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. По словам специалистов, это не первый случай, когда энергетики оказываются на линии огня. С начала боевых действий во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погиб 31 сотрудник энергопредприятий, которые сегодня являются филиалами АО «Юго-Западная ЭСК», еще 86 человек получили ранения.