Работник энергосетевой компании погиб при ударе дрона ВСУ в Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали служебный автомобиль Скадовского района электрических сетей (РЭС) в Херсонской области, водитель компании скончался от полученных ранений. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Юго-Западная электросетевая компания» (АО («Юго-Западная ЭСК»).
«Враг в очередной раз нанес прицельный удар по энергетикам. 16 ноября вражеский беспилотник атаковал транспортное средство Скадовского РЭС филиала АО "Юго-Западная ЭСК" "Херсонэнерго". К сожалению, в результате нападения смертельные ранения получил водитель автомобиля МАЗ»,— сообщили в пресс-службе.
В компании выразили соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. По словам специалистов, это не первый случай, когда энергетики оказываются на линии огня. С начала боевых действий во время выполнения работ по восстановлению электроснабжения погиб 31 сотрудник энергопредприятий, которые сегодня являются филиалами АО «Юго-Западная ЭСК», еще 86 человек получили ранения.
На прошлой неделе в Энергодаре в результате обстрела ВСУ в собственном доме погиб сотрудник ЗАЭС — с апреля этого года это уже 15-й погибший работник станции.