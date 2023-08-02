Бизнесмен заступился за свои активы

Бывший депутат Госдумы РФ, уральский бизнесмен Малик Гайсин назвал «правовым беспределом» решение Генпрокуратуры РФ подать иск о взыскании в пользу государства принадлежащих ему с 1990-х годов активов. Речь идет об акциях ОАО «Уралбиофарм», коммерческого банка «Вятич», а также долях в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М». По мнению ведомства, господин Гайсин, будучи депутатом, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Бизнесмен заявил, что никаких коррупционных действий он не совершал, а иск подан в интересах не государства, а частных лиц.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Иск заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева в Ленинский районный суд Екатеринбурга о взыскании в пользу государства активов Малика Гайсина был подан на прошлой неделе.

В Генпрокуратуре заявили, что господин Гайсин, будучи депутатом Госдумы с 1995 по 1999 годы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. По мнению ведомства, он лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — ОАО «Уралбиофарм», в результате чего стал ее монопольным владельцем с долей бенефициарного участия в 99,995%.

Для сокрытия сведений от контролирующих органов экс-депутат якобы передал ценные бумаги банку «Вятич», этот банк, по данным генпрокуратуры, Малик Гайсин также якобы приобрел, являясь членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. «Обладая сведениями ограниченного доступа, он скупал активы именно в той отрасли, в которой курировал вопросы реализации полномочий федеральных органов государственной власти и принимал законодательные решения как член соответствующего комитета»,— отмечали в ведомстве.

В этот же период Малик Гайсин учредил ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» (по данным «СПАРК-Интерфакс», компаниям принадлежит по 24,9% акций «Уралбиофарма») для осуществления предпринимательской деятельности и выполнения роли «номинальных держателей» акций коммерческих организаций, перешедших под полный контроль и управление уральского бизнесмена.

По мнению Генпрокуратуры, все эти активы стоимостью свыше 3 млрд руб. стали результатом «коррупционного поведения» бизнесмена и получения им незаконного обогащения. Сейчас, по ходатайству ведомства, акции Малика Гайсина арестованы.

Позицию Малика Гайсина «Ъ-Урал» передали его юристы. Бизнесмен назвал требования надзорного ведомства «необоснованными», добавив, что с исковым заявлением он не согласен полностью.

По его словам, акции предприятия ОАО «Уралбиофарм» он приобретал в 1994–1995 годы в ходе приватизации на чековых аукционах, а также покупал их у частных лиц, открыто владея предприятием около 30 лет. Акции банка «Вятич» он приобрел в 1996 году, и за 30 лет владения активом со стороны регулирующих органов к нему не было никаких претензий. Он добавил, что вложил в предприятия «значительные средства». Так, только в результате дополнительной эмиссии в «Уралбиофарм» было инвестировано 200 млн руб. «Вагран» и «Актай-М» же «никогда ничего не получали от государства», а были созданы и принадлежали ему и членам его семьи.

«Никаких коррупционных действий я не совершал, никогда не был коррупционером. Общие фразы, такие как “коррупционное поведение”, “незаконное участие в хозяйственно-финансовой деятельности”, “незаконное обогащение”, которыми Генпрокуратура пытается обосновать предъявленный иск, направлены лишь на создание видимости наличия законных оснований для таких требований»,— добавил Малик Гайсин.

По мнению бизнесмена, иск был подан «не в интересах государства, а в интересах частных лиц», а по словам господина Гайсина те, кто совершают эти «беззаконные действия» и «правовой беспредел» добиваются того, что «честные бизнесмены перестанут работать во благо страны».

«Для того чтобы отобрать активы, в отношении меня было заведено фальсифицированное уголовное дело и заключение под домашний арест. Изъятие активов у законных собственников, которые они приобрели и открыто владели десятки лет, не может отвечать интересам правового государства, принципам законности и свободы предпринимательства»,— подчеркнул он.

Сейчас Малик Гайсин находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что господин Гайсин, будучи главой «Исети», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в размере 15,6 тыс. руб.

В конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества «Исети». По данным «Ъ», пакет акций завода «Исеть» обратили в доход государства из-за того, что господин Гайсин управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода.

В конце мая в рамках дела о банкротстве господина Гайсина, которое инициировал предприниматель Дмитрий Светлолобов, суд наложил арест на его счета, имущество, долю в 13 компаниях, а также принадлежащие ему акции ПАО Банк «Вятич». В июне в дело о банкротстве Малика Гайсина вступила Генпрокуратура РФ. Спустя месяц бизнесмену удалось добиться снятия арестов со счетов.

Илья Смирнов