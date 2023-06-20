Генпрокуратура РФ вступила в дело о банкротстве Малика Гайсина

В дело о банкротстве уральского бизнесмена Малика Гайсина вступила Генпрокуратура РФ, следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. Ходатайство о вступлении в дело прокурора было подано ведомством 16 июня. Вместе с этим в суд поступило ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее в рамках дела о банкротстве господина Гайсина, которое инициировал предприниматель Дмитрий Светлолобов, суд наложил арест на банковские счета, имущество, долю в 13 компаниях, а также акции ПАО Банк «Вятич», принадлежащие Малику Гайсину. Заявление о признании бизнесмена банкротом рассмотрят 3 августа.

Напомним, в конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода электрических соединителей «Исеть» Малика Гайсина. По данным «Ъ», пакет акций завода «Исеть» обратили в доход государства из-за того, что господин Гайсин управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. По сведениям Генпрокуратуры, это нарушает антикоррупционное законодательство.

Сейчас гендиректор завода «Исеть» сейчас находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что господин Гайсин, будучи главой «Исети», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в 15,6 тыс. руб.

Диана Сунагатуллина

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