«Исеть» уплывает из рук гендиректора

Свердловский облсуд оставил в силе временное отстранение бизнесмена Малика Гайсина, находящегося под домашним арестом по делу о злоупотреблении полномочиями, от управления Уральским заводом электрических соединителей «Исеть». После отстранения от должности ему стали выплачивать прожиточный минимум в 15,6 тыс. руб., что по мнению прокуратуры «в полной мере позволит обеспечить интересы» бизнесмена и его семьи. Защита бизнесмена с решением суда не согласна.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Судья Свердловского областного суда Елена Жолудева оставила в силе отстранение уральского бизнесмена Малика Гайсина, находящегося под домашним арестом, от должности генерального директора Уральского завода электрических соединителей «Исеть». Ранее такая ограничительная мера была введена по ходатайству следователя в рамках избрания меры пресечения по уголовному делу о злоупотреблении бизнесменом должностными полномочиями.

«Меры по отстранению Гайсина от должности являются излишними, поскольку домашним арестом и так наложены значительные ограничения»,— пояснила на заседании адвокат бизнесмена Анастасия Пахтусова.

Она считает необоснованными доводы следствия о том, что Гайсин может скрыть какие-либо документы, поскольку все доказательства по делу уже собраны и закреплены: «Более того, у Гайсина, у его родственников, на месте его работы были проведены обыски — изъяты документы. Просто уничтожать уже нечего, даже если бы такие намерения у него были».

По данным «Ъ-Урал», после отстранения господина Гайсина от должности финансово-распорядительные и управленческие функции на предприятии были возложены на первого заместителя генерального директора — исполнительного директора Константина Мединского.

Уральский завод электрических соединителей «Исеть» был создан в 1970 году в Каменске-Уральском. Основной продукцией предприятия являются электрические и оптические соединители, которые применяются в авиационной, космической и ракетной технике, железнодорожном транспорте, станкостроении и медицине. Малик Гайсин стал гендиректором завода «Исеть» в сентябре 2011 года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доля госконтрактов в выручке завода электрических соединителей в 2019 году составляла 5,07%.

Напомним, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил Малика Гайсина под домашний арест до 13 мая. По версии прокуратуры, будучи гендиректором завода «Исеть», Малик Гайсин выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Получателями займов выступили аффилированные с ним ООО «Уралтрейдконсалтинг» (получило 168 млн руб.) и ООО «Средуралинвест-МТ» (получило 165 млн руб.). По сведениям источника «Ъ-Урал», при проверке было установлено, что часть средств (123 млн руб.) перечисленных заводом «Исеть» в адрес «Уралтрейдконсалтинга», были направлены на приобретение акций АО «УЧХОЗ Кокино» и ОАО «Ханты-Мансийская аптека».

Изначально бизнесмена обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, но позже к его делу добавилось новое обвинение по статье о растрате. На сегодняшнем заседании судья Жолудева удивилась этому и попросила адвоката пояснить, по какой статье в итоге предъявлено обвинение.

«Я смотрю, что 27 марта предъявлено обвинение по ч.4 ст.160 УК РФ («Растрата»). А до этого — по ст.201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Произошла переквалификация?» — поинтересовалась судья.

Как пояснила Анастасия Пахтусова, обвинение по статье о растрате добавили по тому же фактическому обстоятельству, что и по статье о злоупотреблении полномочиями.

Свои аргументы в пользу удовлетворения жалобы привел и адвокат бизнесмена Дмитрий Колющенко. Он обратил внимание на тот факт, что в результативной части обжалованного постановления не указано, что отстранение от должности Малика Гайсина носит временный характер, что нарушает ст.114 УПК РФ («Временное отстранение от должности»).

«Возражаю против удовлетворения апелляционной жалобы. Полагаю, что мера отстранения от должности является обоснованной»,— высказалась прокурор Пылинкина.

По ее словам, мера пресечения в виде домашнего ареста не позволяет непрерывно контролировать поведение обвиняемого. Но, по ее словам, с отстранением от должности Малик Гайсин не сможет воспользоваться своими полномочиями и «воспрепятствовать установлению истины по делу».

Сам Малик Гайсин, считающий, что следственные действия направлены на лишение его права управлять заводом, на заседание не пришел. По словам судьи, после отстранения от должности гендиректора Малик Гайсин начал получать ежемесячное государственное пособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения РФ — 15 669 руб. По мнению прокурора Пылинкиной, временное пособие «в полной мере позволит обеспечить интересы и Гайсина, и его семьи».

В итоге судья оставила решение Верх-Исетского районного суда без изменений. Защита намерена оспорить это решение.

Напомним, в марте Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода электрических соединителей «Исеть». Государству переданы все акции завода, принадлежащие Гайсину и его подконтрольным организациям. По данным «Ъ», пакет акций завода «Исеть» обратили в доход государства из-за того, что господин Гайсин управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах государственной власти для получения контрольного пакета завода. По сведениям Генпрокуратуры, это нарушает антикоррупционное законодательство.

Диана Сунагатуллина