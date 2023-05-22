Свердловский облсуд оставил гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина под домашним арестом

Свердловской областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, продлившего домашний арест бизнесмену Малику Гайсину до 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда. Апелляция адвоката, оспаривавшего меру пресечения, была отклонена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Генерального директора завода «Исеть» Малика Гайсина обвиняют в превышении полномочий (ч.1 ст.201 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Следствие считает, что господин Гайсин, будучи главой «Исети», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб.

Получателями займов выступили аффилированные с ним ООО «Уралтрейдконсалтинг» и ООО «Средуралинвест-МТ». По сведениям источника «Ъ-Урал», при проверке было установлено, что часть средств (123 млн руб.) перечисленных заводом «Исеть» в адрес «Уралтрейдконсалтинга», были направлены на приобретение акций АО «УЧХОЗ Кокино» и ОАО «Ханты-Мансийская аптека».

В конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода электрических соединителей «Исеть». По данным “Ъ”, пакет акций завода «Исеть» обратили в доход государства из-за того, что господин Гайсин управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. По сведениям Генпрокуратуры, это нарушает антикоррупционное законодательство.

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