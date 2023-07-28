Суд снял арест со счетов гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина

Арбитражный суд Свердловской области постановил снять арест со счетов гендиректора завода «Исеть», бизнесмена Малика Гайсина. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда. Напомним, обеспечительные меры были приняты в рамках дела о банкротстве господина Гайсина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В конце мая в рамках дела о банкротстве господина Гайсина, которое инициировал предприниматель Дмитрий Светлолобов, суд наложил арест на его счета, имущество, долю в 13 компаниях, а также акции ПАО Банк «Вятич», принадлежащие гендиректору «Исети». В июне в дело о банкротстве Малика Гайсина вступила Генпрокуратура РФ. В июле Малик Гайсин уже пытался обжаловать арест счетов, однако суд счел его доводы недостаточными.

В конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества «Исети». По данным “Ъ”, пакет акций завода «Исеть» обратили в доход государства из-за того, что господин Гайсин управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода.

Согласно данным сервиса раскрытия информации, основание, в силу которого у Малика Гайсина прекратилось право распоряжаться голосами завода, наступило 27 июля.

Сейчас уральский бизнесмен находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. Следствие считает, что господин Гайсин, будучи главой «Исети», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в 15,6 тыс. руб.

Диана Сунагатуллина

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