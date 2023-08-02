Благоустроенную в июне набережную Чкаловска размыло после ливней

Часть набережной Чкаловска, благоустроенной в середине июня за 91,9 млн руб., размыло после ливней. Работы велись по концепции Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО), он же осуществлял авторский надзор за этим проектом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com/podslushanochk Фото: vk.com/podslushanochk

«Берегоукрепление набережной находится в неудовлетворительном состоянии, необходима реконструкция. Укрепление берегов не входило в проект благоустройства»,— прокомментировали «Ъ-Приволжье» в ИРГСНО.

Изначально контракт заключили с ООО «Квелти», но подрядчик сорвал сроки и не выполнил работы. Несмотря на это бывший замглавы Чкаловска Сергей Герасименко подписал акт приемки. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему год принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Фигурантом уголовного дела стал и глава Чкаловска Александр Кудряшов.

Также был задержан директор «Квелти» Севак Кеосян. Его обвинили в хищении 24,3 млн руб. при благоустройстве. Севак Кеосян частично признал вину в мошенничестве, уголовное дело передано в суд.

Елена Ковалева