Благоустроенную в июне набережную Чкаловска размыло после ливней

Часть набережной Чкаловска, благоустроенной в середине июня за 91,9 млн руб., размыло после ливней. Работы велись по концепции Института развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО), он же осуществлял авторский надзор за этим проектом.
Фото: vk.com/podslushanochk
«Берегоукрепление набережной находится в неудовлетворительном состоянии, необходима реконструкция. Укрепление берегов не входило в проект благоустройства»,— прокомментировали «Ъ-Приволжье» в ИРГСНО.
Изначально контракт заключили с ООО «Квелти», но подрядчик сорвал сроки и не выполнил работы. Несмотря на это бывший замглавы Чкаловска Сергей Герасименко подписал акт приемки. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и назначил ему год принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Фигурантом уголовного дела стал и глава Чкаловска Александр Кудряшов.
Также был задержан директор «Квелти» Севак Кеосян. Его обвинили в хищении 24,3 млн руб. при благоустройстве. Севак Кеосян частично признал вину в мошенничестве, уголовное дело передано в суд.