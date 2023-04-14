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Замглавы Чкаловска осудили за превышение полномочий при благоустройстве пристани

Суд признал заместителя главы администрации городского округа Чкаловска Сергея Герасименко виновным в превышении должностных полномочий. Ему назначили наказание в виде года принудительных работ с удержанием 10% в доход государства, а также на два года запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Уголовное дело связано с неисполненным контрактом на благоустройство пристани в Чкаловске, который администрация заключила с ООО «Квелти» по цене 91,9 млн руб. Суд установил, что Сергей Герасименко знал о том, что подрядчик не выполнил работы, но подписал акт приемки. По этим документам «Квелти» получило более 17,8 млн руб. из бюджета.

Сергей Герасименко признал вину и раскаялся. Суд сперва назначил ему наказание в виде года лишения свободы, но с учетом содействия обвиняемого следствию счел возможным заменить его на принудительные работы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее был задержан директор «Квелти» Севак Кеосян. Его подозревают в хищении 35 млн руб. при благоустройстве пристани.

Анастасия Еремина

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