Подрядчик строительства пристани в Чкаловске частично признал вину в мошенничестве

Директор ООО «Квелти» Севак Кеосян частично признал вину в мошенничестве при строительстве пристани в Чкаловске, сообщает региональное отделение СК РФ.

«Квелти» получил муниципальный контракт на благоустройство пристани за 91,9 млн руб. в 2021 году. Компания сорвала сроки и не сдала объект вовремя, но часть работ подрядчику оплатили.

По данным следователей, деньги подрядчику перечислили по недостоверным актам о приемке работ, которые в администрацию передал Севак Кеосян. В общей сложности его фирма незаконно получила 24,27 млн руб., сообщили в ведомстве. Уголовное дело передано в суд.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле за превышение полномочий при расчетах с подрядчиком осужден бывший заместитель главы администрации Чкаловска Сергей Герасименко.

Андрей Репин