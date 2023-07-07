Глава Чкаловска стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий

В отношении главы городского округа Чкаловск Александра Кудряшова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), сообщает региональное управление СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

По версии следствия, в декабре 2021 года подписал акты выполненных работ подрядной организации, выполнявшей реконструкцию пристани и благоустройство прилегающей территории. При этом чиновник знал,что работы по контакту в полном объеме не исполнены. Действиями подозреваемого бюджету Чкаловска причинен значительный ущерб на сумму более 6 млн руб.

В ближайшее время Александру Кудряшову будет предъявлено обвинение.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2020 году проект благоустройства Чкаловской пристани стал одним из победителей конкурса Минстроя РФ «Малые города и исторические поселения». Город получил 50 млн руб. грантов. Контракт на благоустройство пристани администрация заключила в 2021 году с ООО «Квелти» по цене 91,9 млн руб.

Подрядчик сорвал сроки и не выполнил работы, но бывший замглавы Чкаловска Сергей Герасименко подписал акт приемки. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и назначил наказание в виде года принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Также был задержан директор «Квелти» Севак Кеосян. Его обвинили в хищении 24,3 млн руб. при благоустройстве. Севак Кеосян частично признал вину в мошенничестве. Уголовное дело передано в суд.

Андрей Репин