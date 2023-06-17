Завершено благоустройство Чкаловской пристани

В Чкаловске завершилось благоустройство пристани и набережной. Об этом представители Института развития городской среды Нижегородской области, по концепции которого велись работы, сообщили на странице «ВКонтакте».

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На пристани появился многофункциональный павильон с амфитеатром и смотровой площадкой, баскетбольное поле и спортивные тренажеры. На набережной установлены навесы на деревянных мостках с видом на Горе-море, которые указывают на улицы, затопленные при создании водохранилища.

В 2020 году проект благоустройства Чкаловской пристани стал одним из победителей конкурса Минстроя РФ «Малые города и исторические поселения». Город получил 50 млн руб. грантов.

Контракт на благоустройство пристани администрация заключила в 2021 году с ООО «Квелти» по цене 91,9 млн руб. Подрядчик сорвал сроки и не выполнил работы, но бывший замглавы Чкаловска Сергей Герасименко подписал акт приемки. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и назначил наказание в виде года принудительных работ с удержанием 10% в доход государства.

Также был задержан директор «Квелти» Севак Кеосян. Его обвинили в хищении 24,3 млн руб. при благоустройстве. Севак Кеосян частично признал вину в мошенничестве. Уголовное дело передано в суд.

Елена Ковалева