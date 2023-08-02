Песков заявил, что Москва готова вернуться к зерновой сделке при выполнении ее условий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова возобновить свое участие в зерновой сделке после выполнения ее условий.

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что, по информации США, Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки. При этом, по ее словам, США пока не получили подтверждения этому.

17 июля Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке из-за невыполнения ее условий. Российская сторона утверждает, что вторая часть зерновой сделки о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции не была реализована.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продлить соглашение, с аналогичными призывами выступили Евросоюз и США. МИД РФ заявил, что восстановление зерновой сделки без России невозможно. МИД Украины сообщал о договоренности с Хорватией об использовании ее портов для экспорта зерна.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».

Олеся Павленко