В Амурской области выбрали председателя законодательного собрания
09.10.2026, 20:26
Председателем законодательного собрания Амурской области девятого созыва стала депутат от «Единой России» 40-летняя Екатерина Снежко. До этого она на протяжении семи лет была замглавы аппарата губернатора и правительства региона, курировала внутреннюю политику и работу с органами местного самоуправления. Ее кандидатура была единственной, выдвинутой на пост спикера. Депутаты проголосовали за нее единогласно.
Прежний глава парламента, 53-летний Константин Дьяконов, не участвовал в последних выборах. Он возглавлял региональный парламент с 2013 по 2026 год с перерывом на работу в золотодобывающей компании. С его уходом на должность спикера прочили бывшего первого зампреда регионального правительства 61-летнюю Татьяну Половайкину (она также прошла в парламент по спискам «Единой России»).
На этой сессии депутаты заксобрания наделили полномочиями сенатора Артема Шейкина. Его кандидатура была предложена фракцией «Единая Россия». Ранее он уже представлял Амурскую область в Совете федерации в период работы заксобрания восьмого созыва. Господин Шейкин был первым заместителем председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Всего в парламенте Приамурья 27 депутатов, из которых 23 представляют «Единую Россию» и по одному депутату — КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию» и партию «Новые люди».