В Амурской области выбрали председателя законодательного собрания

Прежний глава парламента, 53-летний Константин Дьяконов, не участвовал в последних выборах. Он возглавлял региональный парламент с 2013 по 2026 год с перерывом на работу в золотодобывающей компании. С его уходом на должность спикера прочили бывшего первого зампреда регионального правительства 61-летнюю Татьяну Половайкину (она также прошла в парламент по спискам «Единой России»).