Задержанных в Черногории авторов проекта «Рыбарь» отпустили
09.10.2026, 20:01
Создателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и других задержанных в Черногории россиян отпустили. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель МИДа России Мария Захарова.
«Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие»,— сказала госпожа Захарова.
По данным черногорских СМИ, Михаил Звинчук, его супруга Валерия и трое коллег были задержаны сегодня утром. В МВД Черногории заявили, что задержанные россияне признаны угрозой национальной безопасности. Их постановили выдворить из страны. По словам премьер-министра страны Милойко Спаича, господина Звинчука подозревали в «гибридной деятельности», негативно влияющей на Черногорию.