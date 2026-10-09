Генерация обросла капзатратами
Правительство хочет повысить лимиты по затратам двух ГРЭС на 55 млрд рублей
09.10.2026, 20:00
По данным “Ъ”, правительство намерено увеличить CAPEX на модернизацию Каширской ГРЭС «Интер РАО» и Новочеркасской ГРЭС «Газпром энергохолдинга» на 36% и 45% соответственно — почти на 55 млрд руб. в ценах 2025 года. Проекты, отобранные в 2021 году по специальной квоте для инновационных газовых турбин, подорожали из-за роста стоимости строительно-монтажных работ и непредвиденных расходов. Впрочем, промышленные потребители считают, что рост затрат не должен автоматически перекладываться на них: доходность проектов в ближайшие годы, по их оценкам, превышает 20%.
Правительство планирует увеличить CAPEX проектов модернизации Каширской ГРЭС «Интер РАО» и Новочеркасской ГРЭС «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ), прошедших отборы в 2021 году. Это следует из материалов правкомиссии по развитию электроэнергетики, которая пройдет 14 октября (“Ъ” видел материалы).
Предложение предусматривает повышение лимита затрат для Каширской ГРЭС на 36%, до 129,4 млрд руб. в ценах 2025 года, а для Новочеркасской ГРЭС — на 45%, до 66,4 млрд руб. В ценах 2021 года капитальные затраты на Каширскую ГРЭС оценивались в 63,1 млрд руб., на Новочеркасскую — в 32,7 млрд руб., предлагается увеличить их до 85,8 млрд и 47,3 млрд руб. соответственно. В ценах 2025 года общее увеличение составит 54,9 млрд руб.
Оба проекта были отобраны по специальной квоте, выделенной для проектов с установкой инновационных газовых турбин.
На Каширской ГРЭС предусмотрено строительство двух ПГУ по 450 МВт на базе турбин ГТЭ-170 «Силовых машин», срок ввода — январь 2028 года. На Новочеркасской ГРЭС к июлю 2028 года должны появиться две ПГУ на 324 МВт и 170 МВт на базе турбин ГТД-110М Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех»).
В ГЭХ и «Интер РАО» от комментариев отказались.
Как следует из материалов правкомиссии, основные факторы удорожания — строительно-монтажные работы и увеличение резервов на непредвиденные расходы (по Каширской ГРЭС они выросли на 12,2 млрд и 8,2 млрд руб. соответственно). При этом затраты на основное генерирующее оборудование, напротив, снизились на 4,3 млрд руб.
Дополнительные расходы по Каширской станции связаны также с изменением технических решений, включая строительство распределительного устройства, расширение присоединения к электросетям и строительство газопровода. Совокупная стоимость этих мероприятий составляет около 16,5 млрд руб. Некоторые технические решения в части общестанционной инфраструктуры, реализуемые на ГРЭС, могут повысить уровень безопасности работы станции и дать возможности для ее расширения.
Для Новочеркасской ГРЭС увеличение стоимости строительно-монтажных работ составило 8,5 млрд руб., оборудования — 4,8 млрд руб., а непредвиденных расходов — 3,7 млрд руб.
Рост затрат понятен, говорят в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет крупную промышленность), но факторы удорожания, на которые ссылаются поставщики, отчасти компенсируются высокой доходностью проектов, которая, например, в 2025 году составила 20,1%, в 2026-м — 20,7%, а в 2027 году составит около 21%. «Поэтому перенос всех дополнительных затрат в рост платежа потребителей с сохранением повышенной доходности не обоснован»,— прокомментировали в ассоциации.
Рост стоимости строительства Каширской и Новочеркасской ГРЭС — это системный эффект, обусловленный сочетанием макроэкономических факторов, отраслевых особенностей и специфики самих проектов, а также расходами на защиту от внешних объектов, отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. «Думаю, это не последняя корректировка отобранных проектов,— прогнозирует он.— В связи с этим повышается актуальность работы по уточнению параметров спроса и пересмотру перечня объектов, заложенных в программные документы развития единой энергосистемы».