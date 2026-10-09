Генерация обросла капзатратами

По данным “Ъ”, правительство намерено увеличить CAPEX на модернизацию Каширской ГРЭС «Интер РАО» и Новочеркасской ГРЭС «Газпром энергохолдинга» на 36% и 45% соответственно — почти на 55 млрд руб. в ценах 2025 года. Проекты, отобранные в 2021 году по специальной квоте для инновационных газовых турбин, подорожали из-за роста стоимости строительно-монтажных работ и непредвиденных расходов. Впрочем, промышленные потребители считают, что рост затрат не должен автоматически перекладываться на них: доходность проектов в ближайшие годы, по их оценкам, превышает 20%.