Песков предостерег россиян от поездок в Европу

Поездки в Европу для российских граждан сейчас опасны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу дать рекомендации для россиян после задержания основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды. Предостережение, в частности, было адресовано тем, кто находится под санкциями западных стран.