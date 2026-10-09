Песков предостерег россиян от поездок в Европу
09.10.2026, 20:21
Поездки в Европу для российских граждан сейчас опасны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу дать рекомендации для россиян после задержания основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и его команды. Предостережение, в частности, было адресовано тем, кто находится под санкциями западных стран.
«Нужно отдавать себе отчет в том, что да, мы считаем эти санкции незаконными с точки зрения международного права, но в самих европейских странах и на пространстве ЕС нарушение санкций является уголовным преступлением»,— сказал «Вестям» господин Песков.
Михаил Звинчук и его команда были задержаны в Черногории утром 9 октября. В МВД Черногории заявили, что задержанные представляют угрозу для страны, и анонсировали их выдворение. Представитель МИДа России Мария Захарова сообщила, что россиян уже отпустили, они ждут вылета в аэропорту.