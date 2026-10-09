Уж «Полдень» близится, а ядерки все нет

Такая реакция вызвана прежде всего жесткой риторикой со стороны Москвы. 30 сентября генсек альянса Марк Рютте сообщил о полученном от России письменном предупреждении, что она готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если НАТО предпримет попытки воздушной или морской блокады Калининградской области. По данным западных СМИ, в российском документе упоминались прошедшие в июне 2026 года европейские учения вблизи Сувалкского коридора. Этот узкий перешеек протяженностью менее 100 км соединяет страны Балтии с остальной территорией ЕС и НАТО и считается одним из наиболее уязвимых мест альянса: в случае военного конфликта Россия может отрезать Литву, Латвию и Эстонию от союзников. В своем письме, по данным Reuters, Москва указывала, что НАТО движется по опасному и безрассудному пути, который может привести к прямому военному конфликту.