Уж «Полдень» близится, а ядерки все нет
НАТО готовится к ежегодным учениям и просит Россию не волноваться
09.10.2026, 20:07
Североатлантический альянс объявил о проведении ежегодных ядерных учений Steadfast Noon («Стойкий полдень»), которые стартуют 13 октября в Италии. Они пройдут под знаком российских заявлений о готовности применить любое имеющееся оружие в случае попыток НАТО блокировать Калининград. В альянсе заявляют, что учения не направлены против России. Однако в этот раз в них в новом качестве участвует Финляндия, которая в законодательном порядке сняла запрет на ввоз ядерного оружия.
Даты проведения ежегодных учений по ядерному сдерживанию Steadfast Noon в альянсе объявили 8 октября. Маневры с участием 17 стран-членов начнутся 13 октября и продлятся десять дней. В этом году основная часть учений пройдет на территории Италии, а также в воздушном пространстве Хорватии и Средиземноморья. Всего будет задействовано 60 самолетов различных типов: от истребителей, способных нести ядерный заряд, и американских стратегических бомбардировщиков B-52 до авиации вспомогательного назначения — самолетов-заправщиков и разведывательных бортов. Предполагается, что в учениях примут участие около 2 тыс. военнослужащих.
На Steadfast Noon отрабатываются конкретные действия, связанные с применением ядерного вооружения: от извлечения оружия из хранилищ до его последующей транспортировки и установки на самолеты, имитации боевой тревоги, взаимодействия в воздухе и координации ядерных и неядерных сил. Вместо реальных боезарядов используются макеты. Из года в год в альянсе предупреждают, что эти учения не связаны с текущими мировыми событиями и не направлены ни на одну из стран.
Однако в этот раз руководство НАТО решило отдельно подчеркнуть, что учения Steadfast Noon не представляют угрозы для России.
Так, директор НАТО по ядерной политике Насима Барроуз заявила Politico, что ежегодный характер учений — это «четкий сигнал таким странам, как Россия, о том, что им не о чем беспокоиться». Она добавила, что учения «предсказуемы» и «причин для ошибок нет». Неназванный источник в альянсе сообщил изданию, что НАТО будет и дальше пытаться разрядить обстановку.
Такая реакция вызвана прежде всего жесткой риторикой со стороны Москвы. 30 сентября генсек альянса Марк Рютте сообщил о полученном от России письменном предупреждении, что она готова использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если НАТО предпримет попытки воздушной или морской блокады Калининградской области. По данным западных СМИ, в российском документе упоминались прошедшие в июне 2026 года европейские учения вблизи Сувалкского коридора. Этот узкий перешеек протяженностью менее 100 км соединяет страны Балтии с остальной территорией ЕС и НАТО и считается одним из наиболее уязвимых мест альянса: в случае военного конфликта Россия может отрезать Литву, Латвию и Эстонию от союзников. В своем письме, по данным Reuters, Москва указывала, что НАТО движется по опасному и безрассудному пути, который может привести к прямому военному конфликту.
Отличительной чертой учений Steadfast Noon в этом году, способной вызвать настороженность в Москве, станет тот факт, что Финляндия примет в них участие в новом качестве: 1 июля страна официально сняла запрет на транзит и ввоз ядерного оружия на свою территорию. А 14 сентября Финляндия вошла в проект «передового сдерживания», инициированный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который станет дополнением к существующему американскому ядерному зонтику.
Эти изменения означают, что если раньше Финляндия могла быть лишь наблюдателем или принимать участие в неядерной компоненте учений, то теперь она будет допущена к ядерным протоколам альянса и его процессу планирования. В этом году Хельсинки направит в Италию своих штабных офицеров.