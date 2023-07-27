Альянс погрузился в зерно

Киев и его союзники впервые воспользовались недавно созданным механизмом для экстренных консультаций — Советом Украина—НАТО. Поводом для заседания стала жалоба Киева на выход России из зерновой сделки, невозможность перевозить сельхозпродукцию по Черному морю и массированные обстрелы украинских портов. Помимо поиска путей возобновления транспортировки украинского зерна речь зашла и о расширении военной помощи Киеву. Разблокирование ситуации через выполнение российской части пакетного стамбульского соглашения союзники предпочли не обсуждать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Всего через две недели после первого планового заседания недавно учрежденного Совета Украина—НАТО, в котором принял участие украинский лидер Владимир Зеленский, Киев созвал союзников на экстренную встречу. Причина — выход России из зерновой сделки. Механизм, созданный к последнему саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе, заменил собой соответствующую комиссию и, по словам генсека организации Йенса Столтенберга, повысил уровень отношений Украины и НАТО до равноправного. Структура стала своего рода альтернативой приглашению Украины в альянс и наделила ее правом в любой момент созывать совещание с партнерами.

Повод — разрыв стамбульских соглашений — представился достаточно быстро, однако дискуссия на уровне послов, естественно, не свелась к одному лишь обсуждению путей возобновления транспортировки украинской сельхозпродукции по Черному морю. Обсуждалось не только зерно, но и массированные обстрелы украинских портов, а также в целом нехватка вооружений у ВСУ, из-за чего, по мнению Киева, весь мир почти два месяца твердит о слишком медленных темпах стартовавшего в начале июня контрнаступления. Так что союзники решили, что единственно возможным ответом на выход Москвы из черноморской инициативы должно стать расширение поставок оружия, прежде всего средств ПВО.

О том, что именно подобные действия, а не выполнение требований РФ по реализации второй части сделки (касаются разблокировки поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки) видится предпочтительным, фактически сразу после развала стамбульских договоренностей заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Впрочем, публично о каких-либо решениях по итогам встречи Совета Украина—НАТО не сообщалось.

В отчете о заседании подчеркивалось, что «союзники и Украина решительно осудили решение России выйти из черноморской зерновой сделки и ее преднамеренные попытки остановить экспорт Украиной сельскохозяйственной продукции, от которого зависят сотни миллионов людей по всему миру». Участники также «осудили недавние ракетные удары России по Одессе, Николаеву и другим портовым городам».

Единственным подтверждением того, что тема наращивания поставок вооружений обсуждалась, стала дежурная формулировка о том, что союзники «продолжат оказывать Украине существенную военную, экономическую и гуманитарную помощь». При этом в НАТО, видимо, еще не потеряли надежду на возобновление стамбульских соглашений, поскольку отдельно «союзники поприветствовали продолжающиеся усилия Турции по оживлению зерновой сделки».

Между тем единственным публичным решением по итогам совета оказалось заявление об усилении альянсом «разведки в регионе Черного моря, в том числе с помощью морских патрульных самолетов и беспилотников». Ни о каких новых поставках решений принято не было.

Впрочем, это объяснимо. НАТО как организация с самого начала боевых действий в феврале 2022 года воздерживалось от поставок Украине вооружений, делегировав странам-членам решение подобных вопросов. Некоторые из этих стран, не дожидаясь заседания совета, объявили о своих намерениях в этой сфере. Так, США сообщили о выделении Киеву нового пакета помощи на $400 млн. В него вошли боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды, бронетехника, противотанковые средства, тактические навигационные системы для авиации TAGAN и другое оборудование.

Понятно, что и без прекращения зерновой сделки Вашингтон наверняка передал бы новую партию вооружений Украине, поскольку обязался поддерживать ее «столько, сколько потребуется». Вместе с тем госсекретарь Энтони Блинкен, комментируя поставку, отдельно подчеркнул: «Россия может прекратить эту войну в любой момент, выведя свои войска с Украины и прекратив жестокие нападения на украинские города и население».

Развал зерновой сделки вернул в публичную повестку и другую давно, но не слишком продуктивно обсуждаемую тему, а именно поставки Украине истребителей F-16. Хотя вопрос с передачей ВСУ боевой авиации западного образца, казалось бы, решился еще в мае, обучение украинских пилотов на американских самолетах до сих пор не началось. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 21 июля заявлял, что тренировки будут запущены лишь через несколько недель и продлятся несколько месяцев. При этом ранее ряд представителей стран Запада утверждали, что обучение уже началось, но, видимо, подразумевалась только подготовка к организации тренировок.

Накануне заседания Совета Украина—НАТО глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что скорейшее появление у Киева F-16 решит проблему транспортировки зерна по Черному морю. «Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России по вопросу экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем быстрее мы их получим, тем быстрее сможем запустить защищенный коридор»,— сказал дипломат.

В Вашингтоне допускают, что поставка самолетов может произойти к концу года, однако на ход боевых действий это сильно не повлияет. По мнению председателя Объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милли, достичь паритета с РФ в авиации за счет передачи F-16 не получится, поскольку потребовались бы не десятки, а сотни самолетов, не говоря уже о миллиардах долларов. Генерал Милли уверен, что снабжение дополнительными системами ПВО — наиболее эффективный и дешевый способ для Украины защитить свое небо в этом конфликте.

Примечательно, что еще 17 июля — в последний день работы зерновой сделки — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что из-за невыполнения мировым сообществом той части соглашений, которая касается России, «черноморские договоренности прекратили свое действие». А 25 июля помощник президента Юрий Ушаков заявил, что «сделка окончательно не свернута, она просто приостановлена, поскольку российская часть этого пакетного решения не выполняется». В ООН такому уточнению удивились. Там напомнили, что в уведомлении, которое Россия направила в организацию, фигурировало слово «прекращена» — «terminated». «Дальнейшие пояснения насчет того, произошли ли в этом какие-то изменения, остаются за ними (Россией.— “Ъ”)»,— сказал заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

Алексей Забродин