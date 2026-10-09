Генпрокурор ОАЭ: пилот flydubai планировал направить падающий самолет в аэропорт
09.10.2026, 19:56
Второй пилот авиакомпании flydubai напал на капитана рейса Дубай — Тель-Авив, чтобы перехватить управление и направить падающее воздушное судно в здание аэропорта Бен-Гуриона в израильской столице. Мужчина вдохновлялся терактом 11 сентября 2001 года, пишет информагентство WAM со ссылкой на генерального прокурора ОАЭ Хамада Сейф аш-Шамси. Он утверждает, что задержанный сам признался в своих намерениях и мотиве.
«Обвиняемый в присутствии своего адвоката … дал подробное признание своих мотивов, этапов планирования и осуществления преступления, признав, что действовал в одиночку, без участия других лиц»,— приводит издание слова Хамада Сейф аш-Шамси. Власти ОАЭ продолжат расследовать инцидент.
По словам генпрокурора, правоохранительные органы проследили процесс «радикализации» пилота — 29-летнего гражданина Омана Хамама Аль-Хаммами. Он утверждает, что работать пилотом мужчина начал специально для того, чтобы устроить массовое убийство.
Следствие утверждает, что мужчина начал увлекаться экстремистским контентом и литературой в 2017 году, когда учился в Мельбурне. Тогда же он начал посещать мечеть при Королевском технологическом институте Мельбурна, где, по версии правоохранительных органов, контактировал с человеком по прозвищу «Абу Хамза». ОАЭ связывает его с организацией «Братья-мусульмане» (признана в России террористической и запрещена).
Хамад Сейф аш-Шамси отметил, что, по последним данным, сообщников у мужчины не было. ОАЭ продолжает расследовать инцидент.
Журналист израильского «Двенадцатого канала» Амит Сегаль писал, что Хамам Аль-Хаммами признался в том, что планировал устроить теракт в аэропорту Бен-Гуриона, на допросе. По данным издания, мужчина планировал осуществить задуманное еще в июле, но передумал, так как дружил с одним из членов экипажа. Официально Израиль эти данные не комментировал.