Генпрокурор ОАЭ: пилот flydubai планировал направить падающий самолет в аэропорт

Следствие утверждает, что мужчина начал увлекаться экстремистским контентом и литературой в 2017 году, когда учился в Мельбурне. Тогда же он начал посещать мечеть при Королевском технологическом институте Мельбурна, где, по версии правоохранительных органов, контактировал с человеком по прозвищу «Абу Хамза». ОАЭ связывает его с организацией «Братья-мусульмане» (признана в России террористической и запрещена).