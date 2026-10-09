Винченцо Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу

Сборная Турции при Винченцо Монтелле успела сыграть на двух крупных турнирах. На Евро-2024 команда дошла до четвертьфинала, где не смогла одолеть голландцев. На чемпионате мира она оступилась в групповом этапе: не смогла выйти из квартета со сборными США, Парагвая и Австралии.