Винченцо Монтелла покинул пост главного тренера сборной Турции по футболу
09.10.2026, 20:04
Турецкая футбольная федерация (TFF) приняла решение «не продолжать сотрудничество» с главным тренером национальной команды Винченцо Монтеллой. 52-летний итальянец руководил сборной с 2023 года.
Отставка ожидалась, ранее о ней сообщало издание Milliyet. По его информации, причиной кадрового решения TFF стали неудовлетворительные результаты в Лиге наций. Турки, выступающие в высшем дивизионе турнира, стартовали в его новом розыгрыше с четырех поражений: по разу проиграли французам (0:1) и бельгийцам (0:3) и дважды — итальянцам (1:4 и 1:3).
Сборная Турции при Винченцо Монтелле успела сыграть на двух крупных турнирах. На Евро-2024 команда дошла до четвертьфинала, где не смогла одолеть голландцев. На чемпионате мира она оступилась в групповом этапе: не смогла выйти из квартета со сборными США, Парагвая и Австралии.