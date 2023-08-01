Постпред США при ООН заявила, что Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что, по информации США, Россия готова вернуться к обсуждению зерновой сделки. Однако, по ее словам, США не получили подтверждения этому.

«Мы видели признаки того, что они могут быть заинтересованы в возвращении к обсуждениям. Так что мы подождем, чтобы увидеть, произойдет ли это на самом деле»,— сказала Линда Томас-Гринфилд журналистам (цитата по «РИА Новости»).

«Нам сказали, что они готовы вернуться к обсуждениям»,— добавила госпожа Томас-Гринфилд. По ее словам, пока США не получили доказательств этой информации. По ее словам, если Россия хочет «вывести свои удобрения на рынок», она должна вернуться к участию в зерновой сделке.

17 июля Россия объявила о приостановке участия в сделке по вывозу украинского зерна из-за невыполнения ее условий. В тот же день стоимость пшеницы на Чикагской бирже росла на 3,4%, до $6,84 за бушель. 25 июля она поднималась до $7,6 за бушель, но после начала снижаться.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продлить зерновую сделку, с аналогичными призывами выступили Евросоюз и США. МИД РФ заявил, что восстановление зерновой сделки без России невозможно. Накануне МИД Украины сообщил о договоренности с Хорватией об использовании ее портов для экспорта зерна.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Альянс погрузился в зерно».