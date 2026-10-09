Убийце бывшего британского министра предъявили обвинения в терроризме

В период с мая 2024 года по июль 2026 года, Керри искал в сети личные данные видных британских политических и общественных деятелей. У него нашли список имен более чем 100 таких людей, включая Найджела Фараджа и Энн Уиддикомб, а также лидера Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок, теневого министра иностранных дел Тома Тугендхата и др. Обвинение предполагает, что это список потенциальных целей Керри, и считает, что мужчина имел «ультралевые и/или антисистемные взгляды» и испытывал «особую враждебность» к партии Reform UK. Сам Керри участвовал в заседании по видеосвязи из лондонской тюрьмы Белмарш. Суд оставил его под стражей до следующих предварительных слушаний, которые пройдут в январе. Основной судебный процесс начнется в июне 2027 года.