Убийце бывшего британского министра предъявили обвинения в терроризме
09.10.2026, 20:12
Центральный уголовный суд Лондона официально объединил два уголовных дела в отношении 28-летнего Джошуа Керри. Он обвиняется в убийстве бывшего министра и депутата британского парламента от правой партии Reform UK Энн Уиддикомб, а также в подготовке терактов против нескольких британских политиков. По мнению прокуратуры, Керри руководствовался радикальной политической идеологией, сообщает Reuters.
Обвинения в убийстве Энн Уиддикомб были предъявлены Джошуа Керри 21 июля. В ходе следствия также было установлено, что за 15 месяцев до убийства госпожи Уиддикомб Керри пытался проникнуть в дом лидера партии Reform UK Найджела Фараджа, устроив поджог входной двери. Этот случай квалифицируется как терроризм.
В период с мая 2024 года по июль 2026 года, Керри искал в сети личные данные видных британских политических и общественных деятелей. У него нашли список имен более чем 100 таких людей, включая Найджела Фараджа и Энн Уиддикомб, а также лидера Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок, теневого министра иностранных дел Тома Тугендхата и др. Обвинение предполагает, что это список потенциальных целей Керри, и считает, что мужчина имел «ультралевые и/или антисистемные взгляды» и испытывал «особую враждебность» к партии Reform UK. Сам Керри участвовал в заседании по видеосвязи из лондонской тюрьмы Белмарш. Суд оставил его под стражей до следующих предварительных слушаний, которые пройдут в январе. Основной судебный процесс начнется в июне 2027 года.
78-летняя Энн Уиддикомб была найдена мертвой в своем доме на юго-западе Англии 9 июля 2026 года. Убийца нанес ей 21 удар молотком по голове. Джошуа Керри задержали 11 июля.