Националистам досталось без Тесака

В Сергиево-Посадском городском суде Московской области вынесен приговор по уголовному делу шести националистов, входивших в окружение Максима Марцинкевича (Тесак). Им инкриминировались убийства четырех мигрантов, совершенные в 2003 году, причем Тесака следствие считает организатором преступлений. Интересно, что следствию не удалось установить личности жертв националистов, а по одному из эпизодов найти их тела. Суд согласился с версией обвинения, что убийства совершались с особой жестокостью по мотивам национальной ненависти, и, основываясь на обвинительном вердикте присяжных, назначил подсудимым от 8 до 15 лет колонии — меньше, чем просила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семен Токмаков (декабрь 2020 года)

Фото: Пресс-служба Басманного суда Семен Токмаков (декабрь 2020 года)

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Сергиево-Посадский горсуд рассматривал дело сообщников Тесака семь месяцев. Причем на протяжении всего процесса защита подсудимых требовала прекратить дело в связи с истечением срока давности (при обвинении в убийстве — 15 лет), обращая внимание суда, что все эпизоды дела относятся к 2003 году. Но суд неизменно принимал сторону гособвинения, которое было категорически против, и, дождавшись обвинительного вердикта присяжных, вынес приговор.

Все шестеро подсудимых признаны виновными в убийстве двух и более лиц, совершенных с особой жестокостью, по мотивам национальной ненависти (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ближайшие сообщники Тесака Семен Токмаков и Андрей Кайль приговорены к 15 годам колонии каждый, Алексей Гудилин и Павел Хрулев получили по 13 лет, Максим Хотулев — 10 лет, а Александр Лысенков — 8 лет колонии. Всем осужденным придется отбывать сроки в колониях строгого режима.

Отметим, что представитель гособвинения во время обсуждения последствий обвинительного вердикта присяжных, который был вынесен пятью голосами против одного, требовала для подсудимых более жестких наказаний: Семену Токмакову — 17 лет, Андрею Кайлю — 19,5 года, Алексею Гудилину и Павлу Хрулеву — по 16 лет каждому, Максиму Хотулеву и Александру Лысенкову — по 13 лет. Пожизненное заключение фигурантам дела не грозило: по закону его нельзя назначать, если срок давности по совершенному преступлению истек.

Защита осужденных намерена обжаловать приговор, сообщил «Ъ» адвокат Игорь Поповских, представляющий интересы Андрея Кайля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Кайль во время заседания суда (декабрь 2020 года)

Фото: Пресс-служба Басманного суд, Пресс-служба Басманного суда Андрей Кайль во время заседания суда (декабрь 2020 года)

Фото: Пресс-служба Басманного суд, Пресс-служба Басманного суда

Как ранее уже сообщал «Ъ», дело в отношении сообщников Максима Марцинкевича было построено на его признательных показаниях, данных в челябинском СИЗО незадолго до смерти националиста в сентябре 2020 года. Двойные убийства были совершены в 2003 году, причем первое — в сентябре, на территории дачи самого Тесака в ТСН «Сетунь плюс», расположенном в деревне Батюшково Смоленской области. Помимо хозяина дачи, по материалам дела, в расправе над мигрантами участвовали также Семен Токмаков, Андрей Кайль и их приятели Павел Хрулев и Алексей Гудилин. Мигрантов заманили на дачу якобы для выполнения строительных работ, напоили снотворным, после чего одного из них зарубили топором, а другого задушили.

А в декабре 2003 года Максим Марцинкевич, а также его сообщники Семен Токмаков, Андрей Кайль, Павел Хотулев и Александр Лысенков уже на территории заброшенного детского летнего лагеря «Рассвет» в деревне Варавино задушили еще двух человек. При этом следствию не удалось установить личности убитых, а во втором случае — и обнаружить тела. Следствие это связывает с тем, что на месте лагеря был построен коттеджный поселок. Однако владелец участка во время следствия, где предположительно должны были находиться останки, по данным «Ъ», показал на допросах, что никаких трупов во время строительства не находил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гудилин (за решеткой) на заседании суда (август 2023 года)

Фото: Пресс-служба Басманного суда Алексей Гудилин (за решеткой) на заседании суда (август 2023 года)

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Ранее на основании показаний Максима Марцинкевича были осуждены еще двое его сообщников — Максим Аристархов и Сергей Маршаков. За участие в двойном убийстве, совершенном в 2007 году, их приговорили к 16 и 17 годам колонии строгого режима.

Дело в отношении самого Максима Марцинкевича, как ранее сообщал «Ъ», было выделено в отдельное производство и направлено в Мытищинский горсуд Подмосковья. В феврале текущего года суд с согласия родственников прекратил дело Тесака в связи с его смертью. Семья националиста прекратила борьбу за его доброе имя, после того как ей отказали в посмертном рассмотрении дела с участием присяжных. Напомним, что, по версии СКР, Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО Челябинска осенью 2020 года, но его родственники считают, что Тесака могли убить.

Владислав Трифонов