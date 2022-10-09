Сделка не повлияла на приговор

Московский областной суд оставил без изменений приговор по делу Максима Аристархова, бывшего соратника известного националиста Максима Марцинкевича. Аристархов был осужден на 16 лет лишения свободы за соучастие в двойном убийстве в сентябре 2007 года. Таким образом, суд отклонил его апелляционную жалобу, в которой бывший националист просил снизить ему срок заключения. При этом пока остается неясно, будет ли осужденный, который признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и далее давать показания на бывших соратников, проходящих по «большому» делу сторонников Тесака (те до сих пор изучают материалы расследования): адвокату не удалось до сих пор встретиться с Аристарховым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший соратник Тесака Максим Аристархов

Фото: Архив Максима Аристархова Бывший соратник Тесака Максим Аристархов

Фото: Архив Максима Аристархова

На рассмотрение апелляционной жалобы Максима Аристархова суду потребовалось не более получаса. Сам осужденный в зале не присутствовал, участвуя в процессе в режиме видеоконференции. Когда ему предоставили слово, Максим Аристархов просто зачитал текст составленной им апелляционной жалобы. В ней националист просил снизить ему срок заключения хотя бы на год, что, по его собственным словам, он воспринял бы как большую удачу.

Мотивируя эту просьбу, националист ссылался на то, что лично не принимал участия в убийствах лиц «неславянской внешности» в 2007 году, а находился в 50 м от места преступления и наблюдал за обстановкой. Напомним, в конце июля этого года Аристархов в Мытищинском суде получил 16-летний срок за этот эпизод. Его признали виновным в соучастии в убийстве уроженца Дагестана Шамиля Удаманова и некоего выходца из Средней Азии, личность которого установить так и не удалось. Процесс проходил в особом порядке: Аристархов признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве.

Как уже сообщал “Ъ”, двойное убийство было задумано националистами как акт устрашения, соучастником которого являлся и Максим Марцинкевич, скончавшийся в сентябре 2020 года в СИЗО. По данным правоохранителей, 6 сентября 2007 года трое молодчиков подъехали на автомашине к месту сбора трудовых мигрантов в районе пересечения 94-го километра МКАД с Ярославским шоссе. Там они уговорили двух мужчин сесть к ним в салон, чтобы поучаствовать в инсценировке убийства. При этом пообещали будущим жертвам хорошо заплатить. Затем машина направилась в лес неподалеку от Мытищ, где ее уже ждали Максим Аристархов, его сообщник Сергей Маршаков (осужден за это же преступление на 17 лет заключения) и другие «неустановленные» лица.

Как следовало из приговора, националисты заранее подготовили место преступления — выкопали ямы для захоронения трупов и разместили флаг с нацистской символикой. Когда машина, в которой находились Шамиль Удаманов и уроженец Средней Азии, подъехала к месту готовящегося преступления, непосредственные участники убийства приказали Аристархову и Маршакову отойти в сторону, чтобы «постоять на стреме». Поэтому, как отрезали голову уроженцу Дагестана и стреляли в мигранта, ни Аристархов, ни Маршаков не видели, хотя тела убитых тоже закапывали.

В апелляционной инстанции Максим Аристархов попытался убедить суд, что незаслуженно получил шесть лет к уже имевшемуся у него сроку десять лет (был осужден за продажу наркотиков), поскольку находился далеко от места преступления и, мало того, до конца не верил, что убийства будут совершены на самом деле. Хотя не отрицал, что вместе с Маршаковым и другими заранее копал могилы.

Кроме того, Аристархов, настаивая на более мягком приговоре, отмечал, что тому же Маршакову, получившему в общей сложности 17 лет, за соучастие в двойном убийстве к также имевшемуся ранее сроку добавили всего несколько месяцев.

Также осужденный напомнил суду, что по преступлению, совершенному в сентябре 2007 года, вышел срок давности, и это обстоятельство суд мог бы учесть. Впрочем, Аристархов не стал спорить с прокурором, который указал, что применение или неприменение срока давности является прерогативой суда.

Наконец, Максим Аристархов посчитал, что суд не в полной мере оценил тот факт, что он сразу признал вину и стал сотрудничать со следствием, и мог бы применить ст. 64 УК РФ, позволяющую назначить наказание более мягкое, чем предусматривает статья об убийстве.

В конце своей речи Максим Аристархов заявил, что давно уже отошел от националистического движения, осознав свои ошибки, которые не намерен повторять.

Адвокат в своем выступлении полностью солидаризировалась с подзащитным, попросив снизить срок наказания. В свою очередь, прокурор, также направивший в суд представление на приговор, потребовал не учитывать доводы осужденного и его защиты и оставить решение суда первой инстанции в силе.

В итоге апелляционная инстанция Мособлсуда согласилась с позицией прокуратуры. Поняв, что его жалоба отклонена, Максим Аристархов заметно расстроился. А будет ли он и далее сотрудничать со следствием и давать показания по делу других бывших соратников, пока остается неясным. Сам осужденный говорить об этом не стал, а его адвокат пока не имела возможности обсудить с подзащитным эту тему, поскольку еще не виделась с ним.

Алексей Соковнин